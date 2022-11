Winnicki: to ostatni marsz narodowców, który współorganizował Robert Bąkiewicz

- My ten marsz od trzynastu lat organizujemy. Organizowaliśmy go siedem czy osiem lat przed tym, kiedy pojawił się Robert Bąkiewicz, więc jak mieliśmy to przejmować? - pytał. W odpowiedzi prowadzący program dopytywał, dlaczego w takim razie doszło tam do przepychanek. - Nie trzeba się było przepychać, to wszystko było uzgodnione z dowództwem straży Marszu Niepodległości - odpowiadał Winnicki.