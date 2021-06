NIK wytyka nieprawidłowości przy zakupie respiratorów od byłego handlarza bronią

NIK apeluje o procedury

Resort płaci, choć nie ma faktury

"Sprawdzony przez służby"

"Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśniał, że decyzję o braku zabezpieczenia podjął, mając na uwadze to, że czas niezbędny do uzyskania dodatkowych zabezpieczeń przez E&K Sp. z o.o. mógł znacznie wydłużyć termin dostawy sprzętu. Sytuacja epidemiczna i doświadczenie poprzednich tygodni wskazywało, że w przypadku ofert zakupu respiratorów decyzje należało poodejmować natychmiast, ponieważ oferty znikały z rynku w ekspresowym tempie" - czytamy w analizie NIK.

"Czas na ruch prokuratury"

- NIK potwierdził wszystkie zarzuty kontroli poselskich. Konkluzja kontrolerów to brak zabezpieczania interesów Skarbu Państwa przy zakupie oraz niegospodarne wydatkowanie środków. To powinna być śmierć polityczna dla polityka, a nie otwarcie drogi do nowego awansu [Cieszyński wrócił kilka tygodni temu do rządu, odpowiada za cyfryzację - red.] - ocenia poseł KO.