Prezydent Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowych uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od Niemiec. - Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił. Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapytany w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy coś z tego wyniknie, odparł, że "wszystko zależy od pana prezydenta".

- Pan prezydent jest byłym, wieloletnim szefem Instytutu Pamięci Narodowej i ma dobre przygotowanie do tego, żeby wreszcie tę sprawę załatwić - stwierdził.

Klimczak zwrócił uwagę "na stanowczy ton" Nawrockiego. - Skoro dla pana prezydenta ta sprawa jest tak ważna, że w takim tonie nieznoszącym sprzeciwu wypowiada się na kwestię dotyczącą uzyskania reparacji od Niemiec za drugą wojnę światową, rozumiem, że zanim wypowiedział te słowa, jest przygotowany, ma plan, jest umówiony z kanclerzem Niemiec i ta sprawa zaraz będzie załatwiona - mówił minister.

- Rozumiem, że w pierwszych tygodniach swojej prezydentury pan prezydent Karol Nawrocki nie rzuca słów na wiatr i nie liczy na to, że my zapomnimy o tym, co dzisiaj mówił w tak ważnej dla Polaków chwili - dodał.

Klimczak: Kaczyński specjalizuje się w obrażaniu ludzi, swoich sąsiadów

Minister skomentował też słowa Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiadając w poniedziałek na pytanie o reparacje, prezes PiS ocenił, że Niemcy są państwem "postnazistowskim", ponieważ "nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne", a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.

- Pan prezes Kaczyński specjalizuje się w obrażaniu ludzi, w obrażaniu swoich sąsiadów, nawet partnerów gospodarczych, dlatego polityka w jego wykonaniu zawsze kończyła się źle, zawsze kończyła się konfliktem, przegranymi Prawa i Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej - ocenił Klimczak.

Zauważył, że "kiedy była stosowana nota dyplomatyczna do Niemiec w sprawie reparacji, nawet nie użyli tego słowa reparacje, tylko użyli zamiennego słowa, doskonale sobie zdając sprawę, jak to jest trudna sprawa".

Klimczak o Radzie Gabinetowej

Minister infrastruktury odniósł się też do posiedzenia Rady Gabinetowej, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Został zapytany, na ile była to merytoryczna rozmowa, a na ile był to taki spektakl, który miał być obliczony na to, żeby pokazać społeczeństwu, jak prezydent dyscyplinuje, przesłuchuje, przepytuje premiera i ministrów.

- Bardzo dobrze wspominam Radę Gabinetową - stwierdził. - Dzięki tej Radzie Gabinetowej zobaczyliśmy wreszcie różnicę między PiS-em a naszym rządem, co my robimy, jak postępuje realizacja projektu CPK, jaką kolej dużych prędkości chce budować nasz rząd, a na jakich laurach chciał spocząć rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

- Uważam, że jeżeli ona (Rada Gabinetowa - red.) będzie się powtarzała częściej, tym bardziej będziemy mogli pokazywać, jak dużo robi każde z ministerstw - dodał.

