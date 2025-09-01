Logo strona główna
Polska

Klimczak o słowach Nawrockiego: rozumiem, że jest umówiony z kanclerzem Niemiec

Dariusz Klimczak
Klimczak o słowach Nawrockiego: rozumiem, że jest umówiony z kanclerzem Niemiec
Źródło: TVN24
Rozumiem, że w pierwszych tygodniach swojej prezydentury prezydent Karol Nawrocki nie rzuca słów na wiatr i nie liczy na to, że zapomnimy o tym, co dzisiaj mówił w tak ważnej dla Polaków chwili - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL). Komentował słowa Karola Nawrockiego w sprawie reparacji od Niemiec.

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie poniedziałkowych uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od Niemiec. - Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - mówił. Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapytany w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy coś z tego wyniknie, odparł, że "wszystko zależy od pana prezydenta".

- Pan prezydent jest byłym, wieloletnim szefem Instytutu Pamięci Narodowej i ma dobre przygotowanie do tego, żeby wreszcie tę sprawę załatwić - stwierdził.

Klimczak zwrócił uwagę "na stanowczy ton" Nawrockiego. - Skoro dla pana prezydenta ta sprawa jest tak ważna, że w takim tonie nieznoszącym sprzeciwu wypowiada się na kwestię dotyczącą uzyskania reparacji od Niemiec za drugą wojnę światową, rozumiem, że zanim wypowiedział te słowa, jest przygotowany, ma plan, jest umówiony z kanclerzem Niemiec i ta sprawa zaraz będzie załatwiona - mówił minister.

- Rozumiem, że w pierwszych tygodniach swojej prezydentury pan prezydent Karol Nawrocki nie rzuca słów na wiatr i nie liczy na to, że my zapomnimy o tym, co dzisiaj mówił w tak ważnej dla Polaków chwili - dodał.

Klimczak: Kaczyński specjalizuje się w obrażaniu ludzi, swoich sąsiadów

Minister skomentował też słowa Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiadając w poniedziałek na pytanie o reparacje, prezes PiS ocenił, że Niemcy są państwem "postnazistowskim", ponieważ "nie odrzucili przeszłości, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system taki, w którym zbrodniarze nie tylko nie zostali ukarani, ale mogli robić kariery polityczne", a także dlatego, że nie wypłacili poszkodowanym krajom reparacji.

Kaczyński o reparacjach: to nie jest proces krótki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński o reparacjach: to nie jest proces krótki

- Pan prezes Kaczyński specjalizuje się w obrażaniu ludzi, w obrażaniu swoich sąsiadów, nawet partnerów gospodarczych, dlatego polityka w jego wykonaniu zawsze kończyła się źle, zawsze kończyła się konfliktem, przegranymi Prawa i Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej - ocenił Klimczak.

Zauważył, że "kiedy była stosowana nota dyplomatyczna do Niemiec w sprawie reparacji, nawet nie użyli tego słowa reparacje, tylko użyli zamiennego słowa, doskonale sobie zdając sprawę, jak to jest trudna sprawa".

Klimczak o Radzie Gabinetowej

Minister infrastruktury odniósł się też do posiedzenia Rady Gabinetowej, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Został zapytany, na ile była to merytoryczna rozmowa, a na ile był to taki spektakl, który miał być obliczony na to, żeby pokazać społeczeństwu, jak prezydent dyscyplinuje, przesłuchuje, przepytuje premiera i ministrów.

- Bardzo dobrze wspominam Radę Gabinetową - stwierdził. - Dzięki tej Radzie Gabinetowej zobaczyliśmy wreszcie różnicę między PiS-em a naszym rządem, co my robimy, jak postępuje realizacja projektu CPK, jaką kolej dużych prędkości chce budować nasz rząd, a na jakich laurach chciał spocząć rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

- Uważam, że jeżeli ona (Rada Gabinetowa - red.) będzie się powtarzała częściej, tym bardziej będziemy mogli pokazywać, jak dużo robi każde z ministerstw - dodał.

pc

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Dariusz KlimczakKarol NawrockiNiemcy
Barbara Nowacka
Powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN: nie wykluczam zmian
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?
Szymon Żyśko
Świątek
Włączyła tryb ekspres. Świątek w ćwierćfinale US Open
EUROSPORT
warszawa polska centrum metro shutterstock_2475623847
Wracają do Polski. Ekspert wskazuje, dlaczego
BIZNES
Karol Nawrocki w Wieluniu
Program wizyty Nawrockiego w USA. W planie pokaz lotniczy
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
WARSZAWA
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
METEO
Robert Fico
Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem
Świat
Powerball jackpot loteria kumulacja
Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli
BIZNES
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: są granice wymyślania. Kędryna odpowiada
Polska
"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe nieruchomości. Fałszywka Kremla
FAŁSZ"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy
Gabriela Sieczkowska
Gwałtowne burze
Po pogodnej nocy przyjdzie niespokojny dzień
METEO
01 1730 kadra-0005
Lewandowski dostał pytanie o opaskę. Wtedy wtrącił się rzecznik
EUROSPORT
imageTitle
"Uczymy się chodzić od nowa". Siatkarski mistrz pokazał nagranie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: kilka prostych faktów
BIZNES
33-latek został zatrzymany
Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Donald Tusk
"Od bohatera do zera". Politico o "wewnętrznych podziałach" w Polsce
Polska
Festiwal Burning Man, Nevada.
Martwy mężczyzna na słynnym festiwalu. Leżał "w kałuży krwi"
Świat
Strzał z broni pneumatycznej w Lubaniu
Stał przy sklepie, został postrzelony w szyję
Wrocław
Trzęsienie ziemi
Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze
METEO
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko w Radomiu wznowiło działanie
WARSZAWA
Karol Nawrocki na posiedzeniu Rady Gabinetowej
Nawrocki "narzucił opinii publicznej wizję historii PiS"
Świat
Generał dywizji Jarosław Gromadziński
Sprawa generała Gromadzińskiego. Sąd zdecydował
Robert Zieliński
Porodówka w Lesku
Przyszłość ostatniej porodówki w Bieszczadach nadal niepewna. "Zmarnowany czas"
Rzeszów
Donald Trump w Ogrodzie Różanym
Zdenerwowany Donald Trump pokazał film. "Złapaliśmy ich na gorącym uczynku"
Świat
W Tiencinie odbywa się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Iran, Chiny i Rosja podpisały się pod listem do ONZ
BIZNES
Sztokholm, Szwecja
Tam lekcje o NATO i "obronie totalnej" będą obowiązkowe
Świat
sagrada twitter
Pomazali kościół Sagrada Familia. Zostali zatrzymani
Świat
shutterstock_441538252
Eksmisja słynnej kawiarni odroczona
Kultura i styl
Sikorski
"Jeśli załatwi je Nawrocki, zdobędzie mój głos". Deklaracja Sikorskiego
Polska

