"To konflikt między mniejszym, spokojnym a większym, agresywnym zamordyzmem"

"Chyba na końcu zwycięży przekonanie, że lepiej być częścią obozu władzy niż ryzykować jakieś wcześniejsze wybory czy rząd mniejszościowy"

Przyznał, że "widać, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy są jakieś napięcia". - Bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało zmniejszenie rządu, co może się wiązać z tym, że każda z mniejszych partii koalicyjnych będzie miała jednego ministra mniej, a oczywiście tego nie chce. Z drugiej strony, pamiętajmy, że pewnie będzie jakaś kalkulacja: 'skoro rządzimy już pięć lat i mamy perspektywę trzech lat rządów, to gdzieś na końcu się dogadamy' - wskazywał były rzecznik prezydenta.

"Ziobro uważa, że jak się już skończy z tą demokracją, która i tak jest bardzo nadwyrężona, to będzie święty spokój"

Profesor Ireneusz Krzemiński, komentując napięcia wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, wskazywał, że Jarosław Gowin "przedstawił swoją siłę w maju", kiedy to on i jego partia Porozumienie sprzeciwili się przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli 10 maja. - Teraz daje o sobie znać druga strona - mówił, wskazując na Solidarną Polskę.

- Ziobro uważa, że jak się już skończy z tą demokracją, która i tak jest bardzo nadwyrężona, to będzie święty spokój - ocenił socjolog. Jak stwierdził, działanie Ziobry to jest "parcie do władzy, która będzie władzą prawdziwie autorytarną, która będzie trzymała społeczeństwo za mordę, tak jak to bywało w czasach komunizmu".