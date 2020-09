Kaczyński o powrocie Gowina do rządu

Reakcje w klubie PiS byłyby złe - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany przez tygodnik "Sieci" o możliwość powrotu Jarosława Gowina do rządu. Dodał jednak, że przywrócenie Gowina do grona ministrów "byłoby pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap".

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin zrezygnował ze stanowiska wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego na początku kwietnia, gdy w obozie rządzącym trwał spór dotyczący terminu wyborów prezydenckich, planowanych początkowo na 10 maja. W obliczu zbliżającej się, zapowiadanej na jesień rekonstrukcji rządu jednym z pytań pojawiających się w jej kontekście jest powrót Gowina do grona ministrów.

Prezes PiS o powrocie Jarosława Gowina do rządu

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" zapytano prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego między innymi o to, czy Jarosław Gowin może wrócić do rządu.

- Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia - odpowiedział Jarosław Kaczyński. - W naszym klubie reakcje na to byłyby złe - podkreślił.

Jak dodał, Gowin "w oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać". Nawiązał prawdopodobnie to podjętego przez Jarosława Gowina nacisku na koalicjantów w celu przeniesienia terminu wyborów prezydenckich z 10 maja na odleglejszą datę.

"To jest decyzja Porozumienia, tak jesteśmy umówieni"

Na początku września w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller pytany, czy możliwy jest powrót Jarosława Gowina do rządu, odpowiedział, że "to nie jest kwestia namowy czy akceptacji". - Tak jesteśmy umówieni, że jeżeli Porozumienie wskazuje kandydata, to my go akceptujemy. Tym kandydatem najprawdopodobniej będzie znowu Jarosław Gowin - mówił.

- Z tych deklaracji, które publicznie zostały złożone, jak rozumiem, pan premier Gowin chce wrócić do rządu. To jest decyzja Porozumienia, tak jesteśmy umówieni z koalicjantami - odpowiedział Mueller.

Co ma się zmienić?

Na początku sierpnia prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do dwunastu. Pytany, czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, lider PiS odparł: - Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów.

W obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego funkcjonuje 20 ministerstw.

Źródło: PAP, "Sieci"