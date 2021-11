Refundowana szczepionka przeciwko HPV szansą na zwalczenie raka szyjki macicy

Codziennie dziesięć Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Często przyczyną nowotworu okazuje się HPV, wirus brodawczaka. Od 1 listopada dostępna jest refundowana szczepionka na HPV. Do tej pory też można było się szczepić, ale preparaty były drogie i przez to dostępne dla nielicznych. Refundacja to szansa na walkę z rakiem - szczepionka jest przede wszystkim dla nastolatków, ale nie tylko. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Moja mama kiedyś powiedziała, że gdyby była możliwość szczepień, możliwość pozbycia się tego wirusa z mojego organizmu, to na pewno by to zrobiła - mówi prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości Ida Karpińska. To głos kobiety, która kiedyś usłyszała diagnozę: rak szyjki macicy, czyli nowotwór wywoływany przez HPV - wirusa brodawczaka ludzkiego.

Od kilkunastu lat jest na to szczepionka, ale jej dostępność w Polsce pozostawiała wiele do życzenia. - Do tej pory można było się zaszczepić tylko prywatnie, a oprócz tego samorządy podejmowały lokalnie inicjatywy, żeby szczepić dziewczynki - zwraca uwagę Ida Karpińska.

- W Polsce długo tych szczepionek nie było. Nie były one dostępne fizycznie i nie były też refundowane. W tej chwili od kilku miesięcy one wróciły do aptek, a dodatkowo od 1 listopada jest refundacja tej szczepionki - podkreśla profesor Anita Chudecka-Głaz z Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Ta szczepionka to Cervarix, który chroni przed dwoma wysokoonkogennymi typami wirusa HPV. Po refundacji za jedną dawkę trzeba zapłacić 138 złotych. Nastolatkowie do 15. roku życia powinni dostać dwie dawki. Starsi jedną więcej. - Ta grupa między 9. a 15. rokiem życia to jest grupa docelowa, bo właśnie wtedy mówimy o profilaktyce pierwotnej - wyjaśnia ginekolog położnik doktor Alicja Halbersztadt.

Wirus HPV atakuje także chłopców i mężczyzn

Chodzi o to, żeby zaszczepić chłopców i dziewczynki, jeszcze zanim staną się aktywni seksualnie. - Zakażenia wirusem HPV należą do najczęściej przenoszonych drogą płciową chorób zakaźnych - wskazuje pediatra doktor hab. Ewelina Gowin. Może też mieć poważne konsekwencje w przypadku mężczyzn. - Nowotwory prącia, nowotwory okolicy odbytu, ale także pośrednio wirusy HPV przyczyniają się do występowania nowotworów głowy i szyi - dodaje.

- W Australii są szczepione całe populacje chłopców i dziewcząt i efekty są takie, że według ich informacji do 2026 roku nie będzie tam wirusa HPV - podkreśla Ida Karpińska.

Skuteczność i zasadność szczepień tylko potwierdzają ostatnie badania opublikowane w brytyjskim czasopiśmie medycznym "The Lancet". Wynika z nich, że Cervarix podany nastolatkom zmniejszył ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy aż o 87 procent. - Rzadko kiedy w onkologii udaje się uzyskać tak skuteczną formę profilaktyki - przyznaje profesor Anita Chudecka-Głaz.

Codziennie dziesięć kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy

Szczepionka przeciwko HPV ratuje życie. W Polsce nie jest jednak obowiązkowa i powszechnie dostępna. Jeszcze w zeszłym roku resort zdrowia zapewniał, że prowadzi prace, żeby wpisać szczepienia przeciwko HPV do szczepień obowiązkowych.

Dziś refundacja szczepionki to krok w dobrym kierunku, ale ciągle nie ma zapisów legislacyjnych, które pozwoliłyby resortowi zdrowia kupować szczepionki na masową skalę. Ida Karpińska przyznaje, że brakuje kampanii informacyjnej na ten temat. - Zapraszam wszystkie osoby odpowiedzialne za refundację do współpracy z Kwiatem Kobiecości. My bardzo chętnie się włączymy w taką kampanię edukacyjną - zapewnia.

Codziennie dziesięć kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Umiera nawet połowa z nich. Jedyne skuteczne narzędzia, które mogą zmienić te statystyki, to właśnie szczepienia i regularne badania - zwłaszcza cytologia.

