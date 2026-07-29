Polska Jest nowy ranking zaufania. Jeden polityk z dwucyfrowym wzrostem Oprac. Maciej Wacławik |

Nawrocki o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alex Kuhn / ArtService / Forum

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W opublikowanym w środę lipcowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. wskazań pozytywnych ("zdecydowanie ufam" - 26,1 proc., "raczej ufam" - 25,2 proc.). To jednak o 3,5 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem. Brak zaufania do głowy państwa zadeklarowało 41,6 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" - 31,9 proc., "raczej nie ufam" - 9,7 proc.).

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,3 proc. osób ("zdecydowanie ufam" - 16 proc., "raczej ufam" - 26,3 proc.). Jak czytamy, to aż o 7,4 p.p. więcej niż w czerwcu. Nie ufa mu 45 proc. ankietowanych ("zdecydowanie nie ufam" - 29,9 proc., "raczej nie ufam" - 15,1 proc.).

Trzecie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 41,5 proc. uczestników sondażu ("zdecydowanie ufam" - 22,3 proc., "raczej ufam" - 19,2 proc.) - o 1,1 p.p. mniej niż w czerwcu. Nie ufa mu 49,7 proc. ("zdecydowanie nie ufam" - 34,7 proc., "raczej nie ufam" - 15 proc.).

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Nowy ranking zaufania. Największy awans

Z badania wynika, że największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Uzyskał on 39,9 proc. pozytywnych wskazań - to aż o 10 p.p. więcej niż miesiąc temu ("zdecydowanie ufam" - 16,9 proc., "raczej ufam" - 23 proc.). Nie ufa mu 46,4 proc. respondentów ("zdecydowanie nie ufam" - 23,2 proc., "raczej nie ufam" - 23,2 proc.).

Z sondażu wynika, że premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 35,5 proc. badanych Polaków (o 2,6 p.p. mniej), Włodzimierzowi Czarzastemu 32,5 proc. (o 3,5 p.p. mniej), a Mateuszowi Morawieckiemu 32,3 proc. (o 3 p.p. mniej). Kolejne miejsce przypadło Piotrowi Zgorzelskiemu, któremu ufa 30,5 proc. (wzrost o 2,3 p.p.). Dalsze miejsce zajmuje kolejny lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Ufa mu 26,8 proc. ankietowanych (wzrost o 3,4 p.p.).

Źródło zdjęcia: TVN24

Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamyka Jarosław Kaczyński. Liderowi dzielącej się właśnie prawicy ufa 26 proc. badanych, to jednak o 2,8 p.p. mniej niż przed miesiącem. Tuż za nim znalazł się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - w lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 24,9 proc. Polaków (wzrost o 1,2 p.p.).

Wzrost zaufania o 6,1 p.p. notuje lider partii Razem Adrian Zandberg, któremu ufa obecnie 24,5 proc. badanych. Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z zaufaniem na poziomie 21,9 proc. (spadek o 1,7 p.p.).

Z sondażu wynika, że kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi ufa obecnie 21,6 proc. respondentów (spadek o 6,4 p.p.). Na przedostatnim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc., a zestawienie IBRiS zamyka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - 10,4 proc.

Sondaż IBRiS dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Redagował AM