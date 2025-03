"Gdyby wtedy obowiązywało takie prawo, moja żona mogłaby nie żyć"

Rafał Trzaskowski chce zmian w prawie aborcyjnym, choć podkreśla, że aborcja nie jest czymś bezproblemowym. "Mamy z żoną takie doświadczenia i wiem, że to trudne" - zdradził w książce "Rafał" wywiadzie-rzece z Donatą Subbotko, do której przed premierą dotarła Arleta Zalewska.

Fragmenty rozmowy z Rafałem Trzaskowskim z książki "Rafał" Arleta Zalewska cytowała w programie "W kuluarach". - Zapytałam sztabowców Rafała Trzaskowskiego, po co ta książka? Usłyszałam, że Rafał Trzaskowski jest znany Polakom szerzej, że jest znany, jest znany z tego, że jest prezydentem Warszawy, a niewielu wyborców szerzej wie cokolwiek więcej o nim niż to, że na przykład zna języki, czy te różne stereotypy, czy różne łatki, które zostały mu przyklejone - mówiła.

Trzaskowski o bolesnych doświadczeniach

"Jak można skazać kogoś na taką torturę?"

Jak dodał, druga sytuacja to poronienie w pierwszych tygodniach ciąży. "To się oczywiście odbija na psychice kobiety, ale inaczej niż wtedy, gdy widać brzuch i już się czeka. Chcieliśmy mieć dużo dzieci" - powiedział Rafał Trzaskowski.

I dodał: "Nie jestem w stanie wyobrazić sobie traumy kobiet, które PiS zmusił do tego, że rodziły dziecko, które umarło, albo o którym wiedziały, że zaraz umrze. Nosić, donosić, wiedzieć, że umrze, i potem ono umiera na moich rękach. Jak można skazać kogoś na taką torturę? (...) To są rzeczy, których nie zrozumiem do końca życia. Przecież nikt nikogo nie nakłania do aborcji, nie każe jej robić. Niech każdy postępuje zgodnie z własnym sumieniem".