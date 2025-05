"Jego mina była nieprawdopodobna". Sztabowcy wykonali "bardzo dobry ruch"

"Tak jakby przejęli Mentzena dla siebie. Bardzo dobry ruch sztabowców" Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta rozmawiał w sobotę w Toruniu ze Sławomirem Mentzenem. Rozmowa odbyła się na zaproszenie lidera Konfederacji na jego kanale YouTube. Takie samo zaproszenie otrzymał też kandydat PiS Karol Nawrocki, z którym rozmowa odbyła się w czwartek. Mentzen, który nie dostał się do drugiej tury wyborów wyjaśniał, że rozmowy miałyby pomóc zdecydować jego wyborcom, którego z pretendentów na urząd głowy państwa poprzeć.

W sobotę wieczorem, po zakończeniu rozmowy Trzaskowskiego z Mentzenem, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował nagranie, na którym widać trzech polityków w lokalu gastronomicznym należącym do polityka Konfederacji.

"Niestandardowe działanie"

Do tej sytuacji odniosła się w niedzielę we "Wstajesz i weekend" Anna Wittenberg, dziennikarka portalu wnp.

Oceniła, że "to było działanie absolutnie niestandardowe". Zauważyła, że Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, części składowej Konfederacji, który w Kanale Zero komentował rozmowę Trzaskowskiego z Mentzenem "na antenie dowiedział się, że Mentzen poszedł do tego pubu". - Jego mina była nieprawdopodobna. To znaczy on był zszokowany, wściekły. Widać, że to było absolutnie nieustalone - dodała.

Wittenberg zwróciła uwagę, że "Sikorski przejął hashtag Mentzena". - Mentzen całą swoją kampanię opierał na piwie z Mentzenem, a tutaj Sikorski wrzucił piwo z Radkiem. Tak jakby absolutnie przejęli Mentzena dla siebie - powiedziała.

- To było bardzo interesujące. Bardzo dobry ruch sztabowców Koalicji Obywatelskiej - oceniła.

Spotkanie Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena w pubie w Toruniu Źródło: TVN24

