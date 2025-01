Trzaskowski pokazuje fakturę za salę dla Nawrockiego. "Oni się niczego nie nauczyli"

- Została zapłacona z biura poselskiego Czesława Hoca (PiS - red.), czyli za pieniądze z biura poselskiego. Pokazuję wam, że oni się niczego nie nauczyli. Dlatego musimy zamknąć sprawę rozliczeń jak najszybciej, bo to jest psucie państwa, gdybyśmy im chcieli pozwolić na to, żeby nie wzięli odpowiedzialności za to, co zrobili - powiedział Trzaskowski.