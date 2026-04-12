Polska

Trzaskowski o uśmiercaniu dzików: trudna decyzja, ale nie ma alternatywy

Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski o odstrzale dzików w Warszawie
Źródło: TVN24
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w sobotnich "Faktach po Faktach" komentował uśmiercanie dzików na Bemowie i Mokotowie. Widok martwych zwierząt wywołał oburzenie mieszkańców. Prezydent podkreślił, że "to dla niego trudna decyzja, ale dziś nie ma innej alternatywy".

30 marca na warszawskim Bemowie, a dokładnie na terenie placu zabaw przy ulicy Wolfkego pojawiło się stado dzików. Cztery lochy i 12 warchlaków. Zwierzęta utknęły na ogrodzonym placu, bo któryś z mieszkańców zamknął furtkę. Na miejsce przyjechały służby odpowiedzialne za odławianie i uśpiły całe stado. Część mieszkańców wyraziło swoje zdanie - zamieścili tabliczkę upamiętniającą zabicie zwierząt.

W wielkanocną niedzielę, przy ulicy Stępińskiej na Mokotowie pomiędzy bloki zawędrowało siedem dzików. One również zostały uśpione.

Trzaskowski: trudna decyzja, ale nie ma alternatywy

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- To dla mnie trudna decyzja, ale dziś nie ma alternatywy. Nie ma innej możliwości, ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie można wywieźć dzików gdziekolwiek, dlatego że ze względu na ASF zabrania tego prawo. Taka jest decyzja Unii Europejskiej i ministerstwa rolnictwa. Mamy związane ręce - powiedział Rafał Trzaskowski.

Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza

Dariusz Gałązka

Dodał, że gdy tylko zobaczył zdjęcia uśmierconych dzików w przestrzeni publicznej, wydał dyspozycję, by taka sytuacja więcej się nie powtórzyła.

- To musi być miejsce odizolowane od mieszkańców Warszawy. Trzeba stawiać zasłony - podkreślił Trzaskowski.

OGLĄDAJ: Trzaskowski: Orban od paru lat realizuje tylko i wyłącznie interes Moskwy
Rafał Trzaskowski

Trzaskowski: Orban od paru lat realizuje tylko i wyłącznie interes Moskwy

Rafał Trzaskowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica