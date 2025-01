Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się z apelem do Organizacji Narodów Zjednoczonych o ustanowienie 11 stycznia Międzynarodowym Dniem Niezawisłości Sędziowskiej. Przypomniał, że tego dnia w 2020 roku w "Marszu Tysiąca Tóg" polscy sędziowie i prokuratorzy demonstrowali w Warszawie. "Wspieram inicjatywę stowarzyszeń sędziów, by uczynić z tej daty symbol" - napisał w sobotę na platformie X Sikorski.

"Marz Tysiąca Tóg" w Warszawie w 2020 r.

"Marsz Tysiąca Tóg" przeszedł ulicami Warszawy w sobotę 11 stycznia 2020 r. pod hasłem "Prawo do niezawisłości, prawo do Europy". Był to akt sprzeciwu m.in. wobec procedowanych wtedy w parlamencie zmian w ustawach sądowych. Demonstranci zebrali się przy Sądzie Najwyższym i w milczeniu przeszli pod Sejm. Na czele demonstracji - często w togach, a czasem z togami przewieszonymi przez ramię - szli przedstawiciele zawodów prawniczych. Pierwszy rząd trzymał dwa duże transparenty z hasłami przyświecającymi demonstracji: "Prawo do niezawisłości" i "Prawo do Europy".