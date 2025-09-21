Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sikorski z prośbą do prezydenta o "przywoływanie swoich współpracowników do porządku"

Radosław Sikorski
Przydacz: Bogdan Klich nie będzie ambasadorem Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych
Źródło: TVN24
Publiczne dezawuowanie przedstawiciela Polski w Waszyngtonie podczas podróży w USA jest nieprofesjonalne i szkodliwe - zauważył wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak ocenił słowa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w prezydenckiej kancelarii, który określił ambasadorską nominację Bogdana Klicha jako "złą".
Kluczowe fakty:
  • Marcin Przydacz, zapytany o ambasadorską nominację dla charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdana Klicha, odpowiedział, że prezydent jej nie podpisze. - Im szybciej pan wicepremier Radosław Sikorski wycofa się z tej złej nominacji, tym lepiej dla polskiej dyplomacji - mówił.
  • Na te słowa zareagował Radosław Sikorski, który skrytykował prezydenckiego ministra za "publiczne dezawuowanie przedstawiciela Polski w Waszyngtonie".
  • W mediach społecznościowych powróciła też dyskusja o tym, dlaczego szef MSZ nie poleciał do USA z prezydentem jednym samolotem. Głos zabrał między innymi rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Po przylocie prezydenta Karola Nawrockiego do Nowego Jorku Marcin Przydacz był pytany w czasie briefingu o spór między kancelarią prezydenta a MSZ wokół charge d'affairs polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdana Klicha. Przydacz oświadczył, że prezydent nie zgodzi się na podpisanie jego nominacji na ambasadora.

- Bogdan Klich, jak pan wie, nie jest ambasadorem, jest kierownikiem placówki (...) Nie będzie ambasadorem Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych. Im szybciej pan wicepremier Radosław Sikorski wycofa się z tej złej nominacji, tym lepiej dla polskiej dyplomacji - powiedział prezydencki minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent wylądował w Nowym Jorku

Prezydent wylądował w Nowym Jorku

Świat
Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja

Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja

Sikorski reaguje. "Nieprofesjonalne i szkodliwe"

Wypowiedź Przydacza skrytykował w serwisie X Radosław Sikorski. "Publiczne dezawuowanie przedstawiciela Polski w Waszyngtonie podczas podróży w USA jest nieprofesjonalne i szkodliwe. Niezależnie jak Pan zdecyduje, proszę Pana Prezydenta ⁦Karola Nawrockiego⁩ o przywoływanie swoich współpracowników do porządku" - zaapelował.

W kolejnym wpisie szef MSZ napisał, że "nie rozumie obsesji Prawa i Sprawiedliwości na punkcie ministra Klicha". "Jeśli chodzi o stare tweety, to sprawdźcie, co pisał JD Vance o Prezydencie Trumpie, amb. Magierowski o prezydencie Bidenie albo amb. Kumoch o mnie. W polityce trzeba mieć dobrą pamięć, ale nie być pamiętliwym" - przekazał.

Początek sporu o nominacje ambasadorskie sięga jeszcze kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, który nie zgodził się na wybrane kandydatury. W niektórych placówkach wskazani przez rząd dyplomaci pełnią urząd chargé d'affaires. Tak jest między innymi w ambasadzie w Waszyngtonie, którą kieruje Bogdan Klich.

Nawrocki i Sikorski osobno do USA. Dlaczego?

Tego samego dnia na platformie X powróciła kwestia tego, że Sikorski - który wchodzi w skład delegacji prezydenta do USA - nie poleciał z Nawrockim jednym samolotem. Wypowiedział się na ten temat rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

"Garść faktów w odniesieniu do nieprawdziwych informacji przekazywanych przez rzecznika MSZ. Nigdy nie było praktyki zapraszania ministra spraw zagranicznych na pokład samolotu prezydenckiego, w trakcie podróży Prezydenta RP na szczyt ONZ. Pan Paweł Wroński, rzecznik prasowy MSZ, nieelegancko i w charakterystycznym dla siebie stylu dezinformuje opinię publiczną" - stwierdził.

Przypomniał również, że w czasie wizyt Nawrockiego w Wilnie, Helsinkach, Berlinie i Paryżu towarzyszył mu wiceminister resortu, lecąc na pokładzie prezydenckiego samolotu. "Prezydent Karol Nawrocki wyruszył w podróż do USA w sobotę wczesnym popołudniem. Bo w niedzielę spotyka się z Polonią w Doylestown - amerykańskiej Częstochowie. Pan minister Radosław Sikorski w sobotę zwiedzał Podhale" - napisał Leśkiewicz.

Rzecznik MSZ o "faktach"

Niedługo później odpowiedział na to Wroński, który zaznaczył, że na pytanie o to, dlaczego szef MSZ nie poleciał razem z prezydentem odpowiada od piątku.

"Taką informację podała jedna z gazet. Odpowiedź brzmi 'nie dostał zaproszenia'. Minister Przydacz pytany o to stwierdził, że to MSZ nie złożył zamówienia na samolot. Tyle faktów" - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/b

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychPrezydent RPKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Nie ma mocnych na Evenepoela. Pogaczar upokorzony
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o Polsce i sojusznikach w NATO. "Zrobiłbym to"
Świat
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
METEO
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
Polska
Festiwal KultURO 2025
"Wciąż wielu mężczyzn unika wizyt". Lekarze na zachętę grają rocka i biegają
Kraków
Strzelnica (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas zawodów strzeleckich. Mężczyzna raniony w plecy
Kraków
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
WARSZAWA
imageTitle
Wrócili do ćwierćfinału siatkarskiego mundialu po 55 latach
EUROSPORT
imageTitle
Huśtawka nastrojów w Lubinie. Zagłębie uratowało się po karnym
EUROSPORT
imageTitle
Szwajcarka pojechała po złoto. Niewiadoma-Phinney w drugiej dziesiątce
EUROSPORT
imageTitle
Klasa mistrza, katastrofa lidera. Verstappen najlepszy w Baku
EUROSPORT
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
METEO
samolot Ił-20
Rosyjski Ił nad Bałtykiem odeskortowany przez samoloty państw NATO
Świat
Donald Trump
Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"
BIZNES
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Autostrada zablokowana po zderzeniu czterech aut. Ranni
WARSZAWA
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
Trzy kraje uznają państwo palestyńskie
Świat
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Ranna 67-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie żyje, a partnera zatrzymała policja
Olsztyn
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
METEO
Uciekał przed policją, zderzył się z radiowozem
Uciekał przed policją, zderzył się z radiowozem. Miał cztery sprawy do ukrycia
Trójmiasto
imageTitle
Nieudana zmiana Polek. Dyskwalifikacja w finale
EUROSPORT
praca biuro shutterstock_174876011_1
"Alarmujący przykład". Ekspert o najpoważniejszych zagrożeniach dla pracowników
BIZNES
imageTitle
Polki bez medalu w sztafecie 4x400 m. Rekordowe Amerykanki
EUROSPORT
Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska
FAŁSZSzczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska
Gabriela Sieczkowska
Żodzik wywalczyła srebro dla Polski
Polska doczekała się medalu w Tokio
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DW320
Policja: nie ustąpił pierwszeństwa kolumnie motocyklistów. Tragiczny finał zderzenia
Wrocław
Serwal uciekł z prywatnej posesji
Serwal sawannowy zwiedział okolice Buska-Zdroju. Poszukiwania zakończone
Kielce
Iga Świątek w Seulu
Świątek zaskoczona po finale. "Nie wiem, jak to wygrałam"
EUROSPORT
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
METEO
imageTitle
Wykorzystała nieobecność Sabalenki. Zmniejszyła stratę w rankingu
EUROSPORT
Auto dachowało w Dziadkowicach
Wypadł z drogi, dachował. Pasażerki ranne
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica