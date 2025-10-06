Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Radosław Sikorski reaguje na wywiad z Angelą Merkel. "Zapomniała o tym"

Radosław Sikorski
Sikorski na pytanie o wywiad Merkel: taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski powiedział, jak interpretuje wypowiedź Angeli Merkel o Polsce i wojnie Władimira Putina. Według wicepremiera i szefa MSZ jest to "taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi". Niektóre media poinformowały, że była kanclerz obarczyła Polskę i kraje bałtyckie współwiną za wybuch wojny w Ukrainie. W rzeczywistości Merkel nie wypowiedziała takich słów.
Kluczowe fakty:
  • Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu medium, w którym mówiła o jej pomyśle innego "formatu" rozmów z Władimirem Putinem przed tym, jak Rosja napadła na Ukrainę.
  • Niemiecki dziennik "Bild" opublikował omówienie rozmowy, opatrzone tytułem "Wybuchowy wywiad: Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina".
  • Jednak w rzeczywistości była kanclerz nie użyła takich słów. O tym, co powiedziała naprawdę, piszemy tutaj >>>

Chodzi o wywiad Angeli Merkel dla węgierskiego kanału internetowego Partizan, który niemiecki dziennik "Bild" opisał jako "Wybuchowy wywiad: Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina". Te słowa nie pojawiły się w wywiadzie - jest to interpretacja jej wypowiedzi, że w 2021 roku Warszawa i kraje bałtyckie były przeciwne jej pomysłowi "nowego formatu" rozmów między Unią Europejską a Rosją.

O TYM, JAK BRZMIAŁA PRAWDZIWA WYPOWIEDŹ MERKEL, PISZEMY TUTAJ >>>

Sikorski interpretuje wywiad z Merkel

Radosław Sikorski pytany w poniedziałek na konferencji prasowej o interpretację tych słów, odpowiedział, że on "interpretuje je" tak, że "to jest taka sama prawda, jak to, co (Merkel) powiedziała w swoich memuarach, że nikt z Europy Środkowej nie protestował przeciwko Nord Streamowi".

- Proszę zobaczyć, jaka była reakcja rządu niemieckiego na to, co powiedziałem w 2007 roku o tym, jak nie lubimy porozumień ponad naszymi głowami, więc widocznie pani kanclerz zapomniała o tym, jak jej własny rząd reagował na nasze protesty - dodał szef MSZ.

"Bild" w omówieniu wywiadu napisał też, że była kanclerz w rozmowie "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później".

W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co naprawdę powiedziała Angela Merkel o Polsce i wojnie Putina

Co naprawdę powiedziała Angela Merkel o Polsce i wojnie Putina

Świat
Polacy z flotylli "bezpiecznie wylądowali w Atenach"

Polacy z flotylli "bezpiecznie wylądowali w Atenach"

Świat

Co dokładnie powiedziała Angela Merkel

W dostępnej w serwisie YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem była liderka niemieckich chadeków powiedziała, że w czerwcu 2021 roku odniosła wrażenie, iż Putin "nie traktuje już poważnie porozumienia mińskiego", czyli dokumentu, podpisanego w 2015 roku przez prezydentów Ukrainy, Rosji i Francji oraz ówczesną kanclerz Niemiec, mającego doprowadzić do rozwiązania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. 

Jak dodała, z tego powodu wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem "chciała nowego formatu", by "bezpośrednio jako Unia Europejska rozmawiać z Putinem".

- Niektórzy nie poparli tego pomysłu. Były przeciwko temu przede wszystkim państwa bałtyckie, a także Polska, ponieważ obawiały się one, że nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować. W każdym razie nie doszło do tego. Potem odeszłam ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina - wspominała Merkel.

Natomiast rzeczniczka biura byłej kanclerz przekazała, że wypowiedzi Merkel w oryginalnym, niemieckim brzmieniu mówią same za siebie i nie są one niczym nowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychAngela MerkelAtak Rosji na UkrainęNiemcy
Czytaj także:
imageTitle
Po fali protestów kolarski zespół zrywa z izraelską tożsamością
Najnowsze
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
METEO
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Tajemnicza śmierć dwóch osób nad rzeką
Poznań
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
WARSZAWA
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Sąd znów wstrzymał rozkaz Trumpa. "To kraj prawa, nie stanu wojennego"
Świat
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
BIZNES
Everest
Trwa akcja na Mount Evereście. "Miałem szczęście, że udało mi się wydostać"
METEO
imageTitle
Żelaznej jedenastki nie ma. Urban o możliwych zmianach na Litwę
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec obławy za 63-latkiem ściganym za próbę zabicia żony. Mężczyzna nie żyje
Kielce
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
WARSZAWA
noworodek shutterstock_1426845299
"Mamy tereny o naprawdę katastrofalnej sytuacji". Gdzie w Polsce rodzi się najmniej dzieci?
Zdrowie
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
WARSZAWA
Robert Lewandowski
"O Jezu, dziękuję bardzo, ale fajny dzień". Rozbawiony Lewandowski
EUROSPORT
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
BIZNES
imageTitle
Długo nie pograł. Zdobywca Złotej piłki znów kontuzjowany
Najnowsze
Pokaz dronów w Chinach
Wystrzelono fajerwerki, z nieba spadły na ludzi kule ognia
Świat
Nie żyje 68-letni ochroniarz
Śmiertelny wypadek w kolejowej bazie. Maszynista pod wpływem alkoholu
Wrocław
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Kto zapłacił za wizytę Hołowni w USA? Kancelaria Sejmu odpowiada
Polska
Instalacja "Niebo Kielc"
Lustro w chodniku za prawie 87 tysięcy złotych
Kielce
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
METEO
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
BIZNES
Samolot Aegean Airlines na lotnisku w Atenach
Polacy z flotylli "bezpiecznie wylądowali w Atenach"
Świat
Jakub Rutnicki
Kontrowersyjna decyzja w sprawie Rosji i Białorusi. Minister sportu reaguje
EUROSPORT
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
METEO
Edukacja zdrowotna
Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane
WARSZAWA
KOBIETA
Karoliny Wróbel nie odnaleziono, podejrzany o zabójstwo opuszcza areszt
Katowice
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
Fałszywe obietnice mogą kosztować życie. Lekarze apelują
Zdrowie
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
BIZNES
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej w Uszczynie (gmina Sulejów)
Substancja chemiczna rozpylona w szkole. Siedmioro uczniów w szpitalu
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica