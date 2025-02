Sikorski leci do USA. Ma rozmawiać z Rubio

Ważny moment dla Ukrainy

Do wizyty Sikorskiego dochodzi w czasie ważnych dla Ukrainy i świata wydarzeń wokół rosyjskiej agresji. We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się rozmowy wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji. Tematem rozmów była odbudowa dwustronnych relacji i przygotowania do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Władze w Kijowie, podobnie jak Unia Europejska, nie otrzymały zaproszenia do udziału w tych negocjacjach.