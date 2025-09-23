Sikorski i Nawrocki razem w ONZ. "Sesję czas zacząć!"

Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Sikorski, wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, są z wizytą w USA, gdzie biorą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sikorski opublikował w serwisie X zdjęcia, na których widać, jak rozmawia z Nawrockim podczas obrad. Obaj się uśmiechają. Oprócz nich widać m.in. szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego czy ambasadora Polski przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego.
Szef MSZ opatrzył wpis słowami: "80 sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!"
Sikorski i Nawrocki na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
Obrady 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczął o godzinie 15 sekretarz generalny tej organizacji Antonio Guterres. Po nim głos zabrał m.in. prezydent USA Donald Trump.
Polski prezydent wygłosi swoje przemówienie około godziny 23 czasu polskiego podczas popołudniowej sesji.
Sikorski przemawiał w poniedziałek podczas zwołanego na wniosek Estonii nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwrócił się wtedy do przedstawiciela Rosji. - Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - mówił szef polskiego MSZ.
