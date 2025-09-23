Logo strona główna
Polska

Sikorski i Nawrocki razem w ONZ. "Sesję czas zacząć!"

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Antonio Guterres otworzył 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Źródło: Reuters
Szef MSZ Radosław Sikorski podzielił się wspólnymi zdjęciami z prezydentem Karolem Nawrockim z obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "80 sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!" - napisał.

Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Sikorski, wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, są z wizytą w USA, gdzie biorą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"ONZ po prostu nie działa". Trump o "pustych słowach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"ONZ po prostu nie działa". Trump o "pustych słowach"

Świat

Sikorski opublikował w serwisie X zdjęcia, na których widać, jak rozmawia z Nawrockim podczas obrad. Obaj się uśmiechają. Oprócz nich widać m.in. szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego czy ambasadora Polski przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego.

Szef MSZ opatrzył wpis słowami: "80 sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!"

Sikorski i Nawrocki na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

Obrady 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczął o godzinie 15 sekretarz generalny tej organizacji Antonio Guterres. Po nim głos zabrał m.in. prezydent USA Donald Trump.

Polski prezydent wygłosi swoje przemówienie około godziny 23 czasu polskiego podczas popołudniowej sesji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Polska ostrzega Moskwę". Komentarze po słowach Sikorskiego

"Polska ostrzega Moskwę". Komentarze po słowach Sikorskiego

"Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ o tezy do przemówienia Nawrockiego"

"Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ o tezy do przemówienia Nawrockiego"

Świat

Sikorski przemawiał w poniedziałek podczas zwołanego na wniosek Estonii nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwrócił się wtedy do przedstawiciela Rosji. - Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - mówił szef polskiego MSZ.

Wystąpienie Radosława Sikorskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Konrad Laskowski/MSZ

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiKarol NawrockiMarcin PrzydaczKancelaria Prezydenta RP
