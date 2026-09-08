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Polska

Niebezpieczna sytuacja na peronie. Maszynista zwolniony z pracy, usłyszał zarzut

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Stacja kolejowa w Racławkach
Incydent na peronie. Maszynista zwolniony z pracy, usłyszał zarzuty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Maszynista pod wpływem alkoholu na peronie w Racławkach na Pomorzu ruszył, gdy mama z wózkiem wysiadała na peron. Kobiecie i dziecku na szczęście nic się nie stało. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W piątek około godziny 15.20 w Racławkach w gminie Chojnice doszło do niebezpiecznego zdarzenia na tamtejszej stacji kolejowej. Maszynista pociągu przytrzasnął kobietę drzwiami, gdy próbowała wysiąść z dzieckiem w wózku. Pociąg w tym momencie ruszył.

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- Płacz był, widziałem osobiście. Matka roztrzęsiona była, przeżywała to na pewno - powiedział pan Piotr, świadek zdarzenia.

Wózek z dzieckiem przewrócił się tuż przy krawędzi peronu. Zareagowali współpasażerowie. Maszynista zatrzymał się zanim się rozpędził. Niebezpieczna sytuacja na szczęście nie skończyła się tragicznie.

Maszynista wyrzucony z pracy, usłyszał zarzuty

- Przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich przeprosić, których ta sytuacja dotknęła. Dla nas ta sytuacja jest niedopuszczalna. Zachowanie maszynisty jest absolutnie nieakceptowalne - powiedziała rzeczniczka prasowa Arriva RP Joanna Parzniewska.

Maszynista był nietrzeźwy - miał blisko promil alkoholu w organizmie. Policjantom tłumaczył, że faktycznie pił, ale miał nadzieje, że zdąży wytrzeźwieć przed popołudniowym kursem. Usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości- grozi mu do trzech lat więzienia.

U regionalnego przewoźnika pracował od ośmiu lat. Wcześniej nie było z nim problemów i już nie będzie. - Ten maszynista nie jest już naszym pracownikiem. Dopełniamy ostatnie formalności. On już żadnego pociągu nie poprowadzi - zapewniła Parzniewska.

Stacja kolejowa w Racławkach
Stacja kolejowa w Racławkach
Źródło zdjęcia: TVN24

Złamane procedury. Konsekwencje również wobec konduktora

Pociąg ruszył z Chojnic i miał skończyć bieg w Bydgoszczy. Stacja w Racławkach to pierwszy przystanek na trasie. Jak przekonuje przewoźnik, procedury bezpieczeństwa na peronach są jasne i niepodważalne - pociąg nie może ruszyć bez wcześniejszego sprawdzenia peronu i przez maszynistę i konduktora, który wzrokowo sprawdza, czy wszyscy wsiedli i wysiedli. Tu jednak też tego zabrakło.

- Tu te dwie osoby niestety zawiodły - przyznała Parzniewska. Dodała, że również wobec konduktora prowadzony jest proces zwolnienia z pracy. - To jest skrajne niedopełnienie obowiązków i nie będzie tutaj wyjątków - stwierdziła.

Kolejne wypadki na stacjach kolejowych

- Przerażające jest to, że takie sytuacje się powtarzają i zaczynają powtarzać się bardzo często. Przerażające jest też to, że mówimy o doświadczonym maszyniście, a nie o człowieku, który zaczynał dopiero pracę i mógł popełnić jakieś błędy - zwrócił uwagę Tomasz Gidelski ze Stowarzyszenia Bezpieczna i Przyjazna Kolej.

Piątkowa sytuacja skończyła się tylko na strachu, ale nie zawsze tak jest - pokazała to tragedia 17-letniego Dominika. Nastolatek pomagał wsiąść do pociągu innej osobie, drzwi przytrzasnęły mu rękę. Pociąg ruszył a chłopak wpadł między peron a pociąg, który obciął mu nogi i fragment ręki.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził po tej tragedii kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Raport wykazał ponad dwadzieścia nieprawidłowości i rażące naruszenia procedur bezpieczeństwa na peronach. Stąd apel ekspertów o wzajemną pasażerską czujność i śmiałe korzystanie z hamulców bezpieczeństwa, kiedy widzimy groźną sytuację.

- Warto z tego hamulca skorzystać, nie obawiać się z konsekwencji z tego wynikających, bo w sytuacji zagrożenia tych konsekwencji po prostu nie będzie. Reagujemy na zagrożenie. Po to jest hamulec bezpieczeństwa także w pociągu. Nie bądźmy bierni i reagujmy na to, co się dzieje wokół - zaapelował Tomasz Gidelski.

Źródło: TVN24
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Tagi:
KolejpociągiPolska i Świat
Maciej Zalewski
Maciej Zalewski
Dziennikarz TVN24
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