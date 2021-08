Co dalej z nieuznawaną Izbą Dyscyplinarną? Polityczna dyskusja w "Kawie na ławę" 

Czy dojdzie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Ja bym bardzo tego chciała - przyznała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Goście "Kawy na ławę" komentowali słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat nieuznawanej izby Sądu Najwyższego i respektowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że "rząd będzie się stosował do orzeczeń TSUE, bo potrzebuje unijnych pieniędzy".

Dodał przy tym, że "reforma przygotowywana przez minister Annę Dalkowską przewidywała likwidację Izby Dyscyplinarnej jeszcze przed wyrokiem TSUE i już kilka miesięcy temu była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez komitet bezpieczeństwa". - Sądzę, że trzeba tę reformę podjąć, bo ona i tak była planowana, najwyżej będzie to kwestia jej przyspieszenia, ale to jest też część Polskiego Ładu. Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu - zapowiedział Kaczyński.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy uznała, że "na razie jeszcze nie wiemy", czy Kaczyński naprawdę chce dokonywać zmań w sądownictwie. - Gdyby naprawdę chciał, to może to zrobić w ciągu jednej doby. W Sejmie czeka projekt ustawy Lewicy, likwidujący Izbę Dyscyplinarną. Czeka tam od kwietnia - zwróciła uwagę.

Według niej słowa prezesa PiS to "próba ocieplenia, załagodzenia konfliktu z Komisją Europejską". Czy dojdzie faktycznie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Ja bym bardzo tego chciała - powiedziała.

Zwrócił się też do wiceministra, by nie bronił reformy dyscyplinarnej w wymiarze sprawiedliwości, którą - jak ocenił - "wszyscy porzucili, bo boją się odpowiedzialności".

W "Kawie na ławę" wiceprezes Porozumienia Magdalena Sroka mówiła, że "w tej chwili na stole leżą projekty ustaw". - Projekty ustaw, co do których odnieśliśmy się i również wczoraj podczas naszego zarządu dosyć długo dyskutowaliśmy - zaznaczyła. - Ja mam takie przekonanie, że jeszcze jesteśmy w stanie przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby złe zapisy zostały zmienione - powiedziała Sroka.

Według niej "nie chodzi tu o program, nie chodzi o idee". - Gowin (…) jest człowiekiem, który od sześciu lat czynnie przykłada rękę do demontażu wymiaru sprawiedliwości, do zawłaszczania Trybunału Konstytucyjnego, do pozbawiania kobiet resztki praw reprodukcyjnych, do ograniczania praw obywatelskich - dodała posłanka Lewicy.