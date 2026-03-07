Logo strona główna
Polska

Czarnek: wiemy, jak dbać o kobiety

PiS - Czarnek
Czarnek kandydatem PiS na premiera. "Będzie się bił o głosy prawicy"
Źródło: TVN24; Zdjęcia organizatora
Dzisiaj to państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządza w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek na konwencji partii, w trakcie której został ogłoszony kandydatem ugrupowania na premiera.

Podczas wystąpienia w Krakowie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek odniósł się do sytuacji demograficznej w Polsce. - Klęska demograficzna jest na naszych oczach. W zeszłym roku urodziło się najmniej ludzi od II wojny świtowej - mówił.

- Jest zupełnie oczywiste, że się dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę, kiedy się promuje małżeństwo, kiedy się promuje kobietę, dba się o kobietę (...) kiedy kobiety czują się bezpiecznie, a nie są przedmiotem wykorzystywania i traktowania nie powiem jak, tylko są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego zobowiązuje nas kultura chrześcijańska. To my kobietę, matkę Bożą, uczyniliśmy królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety - oświadczył Czarnek.

>>> Zobacz też: Wielki strach kobiet. "Boję się być w ciąży, bo dziewczyny w moim wieku umierają"

Czarnek: Tusk i lewaczki Czarzastego urządzają piekło kobiet

Według Czarnka tego, jak zadbać o kobiety "nie wiedzą lewacy, którzy krytykują i negują tę rzeczywistość. Polską, chrześcijańską rzeczywistość". - Dzisiaj to państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządza w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj. Jak ma się zdecydować na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin? - pytał polityk PiS, nawiązując do zamykanych porodówek.

- My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo, zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce - stwierdził.

Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta

Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta

Kraków
Demografia wymusza zmiany. Czym będą "pokoje narodzin" w szpitalach?

Demografia wymusza zmiany. Czym będą "pokoje narodzin" w szpitalach?

Piotr Wójcik

Jak mówił, "przez pokolenia to polskie kobiety przenosiły z pokolenia na pokolenie kod genetyczny polskości". - To jest polska kobieta i ją trzeba uszanować. Polska kobieta to istota bardzo mądra. Nie chcę powiedzieć, że kobiety nami rządzą. Nigdy się do tego nie przyznałem. Nigdy. Tego nam nie wolno powiedzieć, ale ja bym to nazwał takim subtelnym, skutecznym, właściwym oddziaływaniem na mężczyzn - opisał kandydat PiS na premiera.

- Wspaniałe polskie kobiety nie mogą mieć piekła, muszą być zaopiekowane, trzeba im stworzyć możliwość rozwoju kariery zawodowej, trzeba im stworzyć opiekę na każdym etapie macierzyństwa, na każdym etapie ciąży, trzeba im stworzyć bezpieczeństwo zawodowe, ale trzeba im stworzyć również bezpieczeństwo wartości - stwierdził Czarnek, oceniając, że zagrożeniem są takie projekty jak umożliwienie rozwodów poza sądami czy projekt o statusie osoby najbliższej, który - według Czarnka - "jest projektem małżeństw homoseksualnych".

Rządowy projekt o rozwodach, wspomniany przez polityka PiS, zakłada możliwość uzyskania rozwodu bezpośrednio przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, ale procedura jest przeznaczona tylko dla par zgodnie rozwiązujących małżeństwo oraz bez wspólnych małoletnich dzieci.

Tak Czarnek mówił o kobietach jako minister

Zdaniem dziennikarki i współautorki "Podcastu politycznego" Arlety Zalewskiej Kaczyński postawił na polityka "ostrego retorycznie, który będzie fighterem PiS". Wielokrotnie kontrowersje budziły wypowiedzi Czarnka o roli kobiet. Oto kilka z nich:

- Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana - powiedział były minister edukacji w trakcie konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Szeroko komentowane były też słowa o tzw. "cnotach niewieścich". Jeden z doradców Czarnka dr hab. Paweł Skrzydlewski w rozmowie nad priorytetami dla szkół mówił, że kluczowe jest "właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich" i przekonywał o rzekomym "zepsuciu duchowym kobiet". Były minister nie widział w tych słowach nic złego. - To wybitny filozof mówiący szczerą prawdę. Jeśli ktoś się podśmiewa, że dziewczęta powinny być wrażliwe na cnoty niewieście, to na jakie mają być? Na męskie? Niektórzy by pewnie chcieli, ale my nie jesteśmy genderystami - komentował Czarnek w Polskim Radiu.

Gruntowanie cnót niewieścich przed siedzibą ministra Czarnka. "To nasz sposób na odreagowanie absurdu"

WARSZAWA

Czarnek atakował kobiety, gdy te w 2020 roku wyszły na ulice po zaostrzeniu w Polsce prawa aborcyjnego. - Jestem za zmianą nazwy ronda Dmowskiego, ale na "rondo chamstwa i wulgarności niektórych kobiet nierozumiejących rzeczywistości" - oznajmił, odnosząc się do miejsca, które było punktem protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych oraz manifestacji na rzecz praw kobiet.

Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Przemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćPrawa kobiet na świecieKobiety
