NIK alarmuje w sprawie niesprawnego systemu ochrony przed przemocą

System ochrony przed przemocą domową nie działa, jak powinien - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się, że oprawcy ciągle mają przewagę nad swoimi ofiarami. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Dzieciństwo 4-letniego Ignacego można nazwać jednym słowem: "piekło". Bicie kablem, szarpanie, wyzywanie, ograniczanie posiłków, rzucanie o ścianę - to przeszłość dziecka. Dziś jest akt oskarżenia dla Patrycji J. - która znęcała się nad dzieckiem i jego matką.

- Za przestępstwo polegające na znęcaniu grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu, natomiast w stosunku do osoby podejrzanej o znęcanie ze szczególnym okrucieństwem może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu - mówi Iwona Rosprzak z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Temat przemocy domowej, której może doświadczyć każdy, jest nadal aktualny. Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała temat przemocy domowej w Polsce za okres trzech lat. Wnioski nie są zadowalające, zwłaszcza pod kątem systemowym.

- Zdarzały się przypadki bezpodstawnego odstąpienia od procedury niebieskiej karty, która określa obowiązki podmiotów zaangażowanych przeciwdziałaniu temu zjawisku. Nieprawidłowo lub nierzetelnie realizowano wszczęte już procedury niebieskiej karty - mówi Karolina Wirszyc-Sitkowska z NIK.

- Zróżnicowany, ale co do zasady bardzo ograniczony, był dostęp do wsparcia zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i jej sprawców - podkreśla Alicja Zdych z NIK.

Skala przemocy widnieje w policyjnych statystykach. W kontrolowanym okresie przemocy domowej doświadczało ponad siedemdziesiąt tysięcy osób. Mowa tu o sprawach zgłoszonych i rozpoznanych. Skala może być większa. Inna statystka jest całkowicie pomijana przez system.

Alicja Zdych zapytana, czy da się oszacować, ile osób straciło życie z powodu przemocy domowej, stwierdza: "Takie osoby są kwalifikowane jako przypadki śmiertelne i nie są obejmowane w żadnych statystykach".

Apel o ogólnopolski cyfrowy rejestr

Teraz niebieska karta, czyli w praktyce papierowa teczka, jest zakładana w zdiagnozowanych sprawach, ale w przypadku wyjazdu rodziny, w której dochodzi do przemocy domowej, dokumenty zostają w poprzednim miejscu ich zamieszkania. Stąd apel o ogólnopolski cyfrowy rejestr.

- Bez takiego rejestru nie damy sobie rady z tym, żeby wiedzieć, co się dzieje z rodziną, która ucieka przed systemem – uważa Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

NIK apeluje o zmiany i reakcję. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapytana o wnioski kontroli, odpowiada: "Podjęłam decyzję, że raport NIK będzie analizowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej". - Jestem zdeterminowana, żeby wdrożyć zmiany systemowe, które będą spójne z rekomendacjami NIK-u – dodaje.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rusza z nową kampanią

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł TVN24, zmiany mają dotyczyć niebieskiej karty i jej działania.

- Przemocy jest wiele. To, co najczęściej kojarzymy z przemocą, jest przemocą fizyczną: siniak na twarzy lub zadrapanie. Natomiast dużo częściej dochodzi do przemocy emocjonalnej, która nie zostawia śladu – podkreśla psycholożka i współpracowniczka Niebieskiej Linii Aneta Bukowska.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rusza z nową kampanią: "Twój sms ma siłę". Cel to zwrócenie uwagi na dzieci doświadczające przemocy domowej. - Kiedy my pomagamy danej osobie, która jest poszkodowana przemocą, naprawiamy świat – wskazuje Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska.