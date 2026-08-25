Polska Przełom w śledztwie w sprawie Zondacrypto. Giertych: materiał dowodowy jest bardzo poważny Aleksandra Sapeta |

Giertych o śledztwie dotyczącym Zondacrypto: materiał dowodowy jest bardzo poważny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 i TVN24+ będzie mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik Przemysława Krala>>>

Roman Giertych - adwokat i poseł KO - ogłosił we wtorek, że od maja tego roku pełni funkcję obrońcy prezesa Zondacrypto Przemysława Krala. Prokuratur generalny Waldemar Żurek poinformował we wtorkowym oświadczeniu o "istotnym przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

Później Giertych ponownie odniósł się do sprawy i w rozmowie z "Faktami" TVN komentował komunikat prokuratury. - Gromadzony materiał dowodowy jest bardzo poważny, to wynika z treści komunikatu, dotyczący najpoważniejszych i najważniejszych ludzi w państwie - powiedział.

- Jeżeli ktoś wiąże te dwa fakty, że od maja jesteśmy obrońcami pana Krala z tym komunikatem, to myślę, że nie popełnia błędu - dodał. Drugim obrońcą Krala, jak poinformował Giertych, jest mecenas Jacek Dubois.

Giertych: to największa afera, jaka wybuchła w trakcie tej kadencji

Giertych był pytany, na jak duże złagodzenie kary liczy Kral. Polityk KO nie odpowiedział na pytanie, dodając, że to oznaczałoby też ujawnienie statusu prezesa Zondycrypto w śledztwie.

- Mogę powiedzieć, że w tego typu przypadkach, w których ktoś przedstawia informacje o licznych przestępstwach, może, tak jak w przypadku pana Tomasza Mraza, liczyć na bardzo poważne złagodzenie kary - podkreślił Giertych. Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz zdecydował się na współpracę z prokuraturą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z tego funduszu. Uzyskał status małego świadka koronnego.

Giertych był pytany o wartość dowodową zeznań Krala. - Zeznania i wyjaśnienia pana Tomasza Mraza dotyczyły dosyć wąskiego zakresu, tylko Funduszu Sprawiedliwości, tam, gdzie był dyrektorem. A wiemy z mediów, że z panem Przemysławem Kralem i Zondacrypto kontakt miały bardzo różne środowiska prawicowe i bardzo różne osoby z tego środowiska - ocenił polityk.

- Myślę, że z tego, z tej wiedzy wynikają przesłanki, że sprawa afery Zondacrypto jest 10 razy poważniejsza niż afera Funduszu Sprawiedliwości - ocenił. - Myślę, że ta sprawa będzie jeszcze trwała przez wiele lat - zauważył. Jego zdaniem dotyczy to szczególnie kwestii związanych z "praniem brudnych pieniędzy i ukrywaniem majątku poszczególnych osób". - To na pewno jest największa afera, jaka wybuchła w ciągu tej kadencji. Mówię w tej kadencji, dlatego, że odkryto ją w tej kadencji - dodał Giertych.

Giertych: sprawa Zondacrypto jest 10 razy poważniejsza niż afera Funduszu Sprawiedliwości Źródło: TVN24

Giertych powtórzył za wcześniejszym oświadczeniem w mediach społecznościowych, że prokuratura zabezpieczyła majątek Krala. - W moim przekonaniu, to jeszcze oczywiście wymaga dokładnego policzenia, ale (zabezpieczony majątek) może zaspokoić przynajmniej większość roszczeń tych osób, które były pokrzywdzone i zgłosiły się do prokuratury jako pokrzywdzone - ocenił.