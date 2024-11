1. Protesty w Gruzji

Po tym, jak premier Gruzji ogłosił, że do 2028 roku rząd zawiesza rozmowy o członkostwie kraju w Unii Europejskiej, obywatele wyszli protestować na ulice kilku miast.

W centrum Tbilisi doszło do starć z policją. - Rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi - oświadczyła prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili.

2. Odroczone posiedzenie aresztowe w sprawie Romanowskiego

3. Australia zakazuje młodym mediów społecznościowych

Australijski rząd zatwierdził w czwartek zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. Jak zauważa Reuters, stało się to po "emocjonującej debacie, która ogarnęła cały naród".

4. Świątek z pozytywnym testem na niedozwolone substancje

- To nie mogło być intencjonalne zażycie - tłumaczył w "Faktach po południu" w TVN24 doktor Andrzej Pokrywka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego team tenisistki prosił o opinię naukową, gdy toczyło się wobec niej postępowanie.

5. Hołownia i pytania o studia w Collegium Humanum

Marszałek ocenił, że jeśli za rozpowszechnianiem takich doniesień stoją służby, to może to doprowadzić do "poważnego kryzysu zaufania w koalicji rządzącej". Przyznał, że rozważa podjęcie kroków prawnych wobec Collegium Humanum.