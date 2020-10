Kwaśniewska: jestem wściekła

Jest we mnie ogrom takich negatywnych uczuć, których w sobie nie widziałam - powiedziała w "Kropce nad i" Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama. Komentowała trwające od tygodnia protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Absolutnie rozumiem dziewczyny, rozumiem tę niesamowitą determinację - przyznała.

22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska uznał, że niezgodne z konstytucją jest prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu . Od tego dnia codziennie trwają protesty związane z orzeczeniem. W środę od wczesnego popołudnia na ulicach wielu miast pojawiały się tysiące osób wyrażających sprzeciw wobec decyzji TK.

"Jestem wściekła"

- To jest taki język, którego ja nie chciałabym używać, ale ja absolutnie rozumiem dziewczyny, rozumiem tę niesamowitą determinację - przyznała była pierwsza dama.

- Powiedziałabym: jestem wściekła, jest we mnie ogrom takich negatywnych uczuć, których w sobie nie widziałam - mówiła Kwaśniewska. - Najkrócej powiedziałabym – i to pewnie będzie gdzieś tam cytowane jako moja ważna wypowiedź - to po prostu jestem "w" wykropkowane "a", jak większość Polek i Polaków - dodała Jolanta Kwaśniewska.