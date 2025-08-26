Protest przeciwko skazaniu Samuela Pereiry. Wystąpią do prezydenta

Nienawistne hasła i polityczne manipulacje. Tak w ostatnich latach działały serwisy informacyjne TVP Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Kluczowe fakty: Samuel Pereira był w latach 2023–2024 wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i redaktorem naczelnym TVP Info. Obecnie pracuje w telewizji wPolsce24.

Aleksandra Brejza wniosła przeciwko Pereirze prywatny akt oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego, mówiący o zniesławieniu.

W czerwcu zapadł prawomocny wyrok, według którego Pereira ma zapłacić grzywnę i wystosować przeprosiny.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przekazało, że zawnioskuje do prezydenta o ułaskawienie Pereiry i w najbliższych dniach złoży odpowiednie dokumenty.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w opublikowanym w poniedziałek komunikacie napisało, że "stanowczo protestuje przeciwko skazaniu red. Samuela Pereiry za publikację artykułu na temat aktywności Aleksandry Brejzy, lokalnego polityka z Inowrocławia, prywatnie żony prezydenta miasta Ryszarda Brejzy i matki Krzysztofa Brejzy, posła Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego".

CMWP SDP opisało też szczegóły sprawy, w której zapadł wyrok. Przypomina, że 9 września 2019 r. w tvp.info ukazał się tekst pt. "'Weźcie klikajcie, rozruszaj trochę towarzystwo'. Jak żona Brejzy hejt ustawiała".

Centrum podało, że według artykułu "Aleksandra Brejza instruowała lokalnych działaczy, jak manipulować opinią publiczną w internecie m.in. poprzez organizowanie skoordynowanych kampanii oczerniających przeciwników politycznych oraz poprzez publikowanie treści mogących nosić znamiona pomówienia lub zniesławienia".

Samuel Pereira skazany za zniesławienie

"Aleksandra Brejza wniosła przeciwko red. Samuelowi Pereira prywatny akt oskarżenia z art. 212 kk. W sądzie karnym obrońca red. Samuela Pereiry przedstawił dowody celem potwierdzenia prawdziwości opublikowanych przez siebie informacji w postaci m.in. screenów korespondencji cyfrowej autorstwa Aleksandry Brejzy oraz relacje świadków w/opisanego procederu. Sądy obu instancji nie podzieliły jednak argumentacji obrony. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – X Wydział Karny z dnia 6 grudnia 2024 r. Samuel Pereira został skazany za zniesławienie" - pisze CMWP SDP.

Wniesiona przez obronę apelacja została oddalona 27 czerwca 2025 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 212. Kodeks karny [Zniesławienie]

Centum przekazało, że Pereira ma zapłacić blisko 40 tysięcy złotych grzywny i kosztów sądowych oraz sfinansować przeprosiny w mediach.

Wystąpią do prezydenta o ułaskawienie Pereiry

Według CMWP "w przedmiotowej sprawie miało miejsce rażące naruszenie praw obywatelskich Samuela Pereiry". "Wyrok ten narusza zasadę wolności słowa oraz prawo do informowania opinii publicznej o sprawach publicznych, w tym o kulisach politycznej aktywności przedstawicieli władzy lokalnej" - napisali jego członkowie.

W ich opinii kara zasądzona Pereirze jest "sumą ogromną". Ponadto, ponieważ wyrok zapadł w procesie karnym, "Pereira będzie osobą wpisaną do Krajowego Rejestru Skazanych, obok pospolitych przestępców, gangsterów, złodziei czy nawet morderców" i "stał się osobą 'karaną".

"Wyrok ten narusza zasadę wolności słowa i godzi w jeden z fundamentów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jakim ta wolność jest. Jej fundamentem jest swoboda wypowiedzi dziennikarskiej i prawo każdego dziennikarza do krytycznej oceny osób i zjawisk publicznych" - napisano w komunikacie.

Samuel Pereira Źródło: Marcin Obara/PAP

Centrum zaapelowało też "o odtajnienie materiałów z tego procesu oraz zapowiada wystąpienie do Prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o ułaskawienie niesłusznie skazanego dziennikarza", jak określa go w komunikacie ośrodek i dodaje, że "stosowne dokumenty w tej sprawie zostaną wysłane do Kancelarii Prezydenta w najbliższych dniach".

Oświadczenie podpisała dr Jolanta Hajdasz, dyrektorka CMWP SDP i prezeska SDP.

Brejza kontra TVP

W styczniu 2024 roku Pereira przegrał w sądzie z Krzysztofem Brejzą w sprawie o zniesławienie. Chodziło o jeden z wpisów byłego już szefa TVP Info na X (dawniej Twitter).

Brejza wygrał też w sprawie wytoczonej TVP, która dotyczyła publikacji pozyskanej Pegasusem i zmanipulowanej korespondencji polityka w czasie kampanii do wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zdecydował, że TVP ma wyemitować przeprosiny dla polityka oraz opublikować je na portalach związanych z publicznym nadawcą. Dodatkowo TVP ma zapłacić 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Brejza przekonywał wielokrotnie, że telewizja rządowa oczerniała go w trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku za pomocą wykradzionych z jego telefonu przez system Pegasus, a następnie zmanipulowanych SMS-ów. Publikując sfabrykowane wiadomości, media rządowe próbowały skompromitować polityka.

