Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Polska

Proste pytanie do posłów PiS, śmiech zamiast odpowiedzi. "Kaziu, powiedz panu"

Kazimierz Smoliński, Marek Ast
Co dobrego wynika ze zmian PiS w wymiarze sprawiedliwości? Radomir Wit w Sejmie
Źródło: TVN24
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński i Marek Ast zostali zapytani przez reportera TVN24 Radomira Wita o pozytywne efekty zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych za rządów ich partii. W odpowiedzi padły jedynie żarty i uniki. Pytanie pojawiło się w związku ze sporem wokół KRS.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Zawetowany projekt zakładał między innymi odłączenie polityków od procedury wyboru sędziów zasiadających w Radzie.

W reakcji na prezydenckie weto posłowie koalicji rządzącej złożyli projekt uchwały, która - w ich ocenie - ma przywrócić konstytucyjne standardy wyboru sędziów do KRS. Politycy argumentują, że obecny system, wprowadzony za rządów PiS, upolitycznił Radę i osłabił jej niezależność.

KRS
Co dalej z KRS? Jest koalicyjny projekt uchwały
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Prawniczy polexit". Profesor Łętowska o propozycji prezydenta
Nawrocki
Projekt prezydenta. "To już nie ma nic wspólnego z demokracją"

"Kaziu, powiedz panu"

W związku z tym reporter TVN24 Radomir Wit pytał w środę napotkanych na sejmowym korytarzu posłów PiS - Marka Asta i Kazimierza Smolińskiego - o to, co dobrego wynika ze zmian w wymiarze sprawiedliwości, których ich partia dokonywała za swoich rządów. Ci jednak unikali odpowiedzi.

- Co dobrego wynika? - zapytał retorycznie Smoliński. Z kolei Ast zaśmiał się w głos: - Kaziu, powiedz panu! - zwrócił się do partyjnego kolegi. Ten jednak odmówił komentarza, tłumacząc to "prowokacyjnym pytaniem" reportera. Następnie obaj odwrócili się i odeszli po sejmowych schodach.

Kazimierz Smoliński i Marek Ast napotkani przez Radomira Wita
Kazimierz Smoliński i Marek Ast napotkani przez Radomira Wita
Źródło: TVN24

Jak tłumaczył Wit, zwrócenie się z pytaniem do tych konkretnych posłów nie było przypadkowe. Marek Ast był kilkukrotnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, a za poprzedniej kadencji pełnił między innymi funkcję przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Towarzyszący mu Kazimierz Smoliński również jest kojarzony z komisjami zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości za rządów PiS - między innymi będąc przewodniczącym podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o sądach pokoju.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawo i SprawiedliwośćKrajowa Rada SądownictwaSpór o zmiany w sądownictwieKoalicja 15 październikaSąd
