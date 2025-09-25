Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu do Polski

Donald Tusk: dobrobyt i bezpieczeństwo UE są powiązane z dobrobytem i bezpieczeństwem Mołdawii Źródło: TVN24

"Irina Vlah, polityk mołdawska pomagająca Federacji Rosyjskiej w ingerencji w przygotowania do wyborów parlamentarnych w Republice Mołdawii, zostanie na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych objęta zakazem wjazdu na terytorium RP" - czytamy w komunikacie MSZ.

Jak podkreślił resort, decyzję podjęto, "biorąc pod uwagę aktywność pani Iriny Vlah, sprzeczną z interesami RP, ukierunkowanymi na zachowanie stabilności w regionie".

"Federacja Rosyjska w bezprecedensowy i pozaprawny sposób ingeruje w procesy polityczne, w tym, przede wszystkim, w przygotowania do wyborów parlamentarnych w Republice Mołdawii, zaplanowane na 28 września br. Z niepokojem odnotowujemy zaangażowanie części mołdawskich polityków, w tym pani Iriny Vlah, w tego typu działania" - dodano.

W najbliższą niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Większość sondaży wskazuje na wygraną rządzącej obecnie prozachodniej Partii Działania i Solidarności (PAS). Nie jest jednak pewne, czy uda jej się utrzymać samodzielną większość. Na wynik wyborów stara się, według rządzących, wpłynąć Rosja.

"Decyzja władz RP oraz analogiczne kroki wobec pani Iriny Vlah, podjęte przez naszych partnerów: Kanadę (28.08) i Litwę (16.09), mają na celu wsparcie uczciwego i transparentnego przebiegu procesów demokratycznych w Republice Mołdawii" - przekazał resort dyplomacji.

Zakaz wjazdu na terytorium RP wobec Iriny Vlah został ustalony na 5 lat.

