Dariusz Matecki usłyszał zarzuty (nagranie z marca 2025 roku)

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki został zatrzymany i doprowadzony przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Prokuratury Krajowej 7 marca. Usłyszał tam sześć zarzutów.

Śledczy oskarżają Mateckiego o udział w "ustawianiu" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, a także o fikcyjne zatrudnienie polityka PiS w Lasach Państwowych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Dariusz Matecki Źródło: PAP/Rafał Guz

Jak ustalił reporter "Czarny na Białym" Artur Warcholiński, akt oskarżenia będzie dotyczył ośmiu osób. Oprócz Mateckiego wśród oskarżonych znajdzie się Mateusz W., były prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Mężczyzna za rządów PiS był też wicewojewodą zachodniopomorskim (rekomendowany przez Suwerenną Polskę). Śledczy wymienią w akcie oskarżenia również Adama S. To prezes stowarzyszeń: Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia.

Powiązani rodzinnie z S. Adrian K. i Piotr. S. na początku października już zostali skazani, między innymi za pranie pieniędzy. Mężczyźni zgodzili się na współpracę z prokuraturą i dobrowolnie poddali karze. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał ich na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

