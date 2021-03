Kwestia immunitetu trzech sędziów Sądu Najwyższego. Jest oświadczenie I prezes SN

Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy doprowadzić mieli do "bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych". W piątek w tej sprawie ukazał się komunikat sygnowany przez I prezes SN (choć nazwisko Małgorzaty Manowskiej nie pojawia się pod dokumentem). "Nie mogą powtórzyć się przypadki, gdy na skutek zaniechań Sądu Najwyższego dochodzi do bezpodstawnego pozbawienia wolności" – czytamy. Wcześniej działania prokuratury wobec trzech sędziów skrytykowało ponad 60 ich kolegów z SN.

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystąpiła do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetów trzem sędziom SN, którzy mieli doprowadzić do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. Prokuratura przekazała też, że po ewentualnym uchyleniu przez Izbę Dyscyplinarną SN immunitetów tym sędziom prokuratura zamierza postawić im zarzuty nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chodzi o sędziów: Włodzimierza Wróbla, Andrzeja Stępkę i Marka Pietruszyńskiego.