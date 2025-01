Chodzi o wprowadzony do projektu podczas poprzednich prac w Sejmie zapis: "Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę poza przypadkami wskazanymi w ustawie, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 12 tygodni, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5". Część ludowców krytykowało go, uznając, że jest próbą wprowadzenia "tylnymi drzwiami" aborcji do 12. tygodnia ciąży.