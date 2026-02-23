Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
KROPKA NAD I

"Pan mówi bzdury". Spięcie o listę zakupów z programu SAFE

Kropka nad i
Kluzik-Rostkowska do Wiplera: pan nie wie, o czym pan mówi
Źródło: TVN24
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler nie zapoznał się z listą zakupów w ramach programu SAFE, mimo że ma do niej dostęp jako członek komisji obrony narodowej - powiedziała w "Kropce nad i" posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska. Wipler przyznał, że rzeczywiście się z nią nie zapoznał, ale przekonywał, że mimo to może zabierać głos.

Jak powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler, on i jego partyjni koledzy "mają poważne argumenty, by krytykować to, w jaki sposób jest prowadzona cała dyskusja wobec pożyczki na 200 miliardów złotych, w ramach której ułamek niewielki zostanie wydany w Polsce".

Joanna Kluzik-Rostkowska i Przemysław Wipler w "Kropce nad i"
Joanna Kluzik-Rostkowska i Przemysław Wipler w "Kropce nad i"
Źródło: TVN24

- Jesteśmy członkami komisji obrony narodowej oboje i oboje mamy dostęp do tej listy. A ja dzisiaj o godzinie 6 jeszcze sprawdziłam, czy pan się z tą listą zapoznał. Nie - odpowiedziała Wiplerowi posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska. - W związku z tym pan nie wie, o czym pan mówi - dodała.

"Pan mówi bzdury"

- Pan mówi bzdury, że tylko niewielka część tych pieniędzy trafi do polskich firm, bo jeżeli do samej Huty Stalowa Wala trafi 20 miliardów, a mówimy o 188, to jest to ponad 10 procent dedykowanych pieniędzy do jednego zakładu - mówiła posłanka.

Jak powiedziała Kluzik-Rostkowska, "czuje się bezradna wobec tej narracji, bo nie widzieli, a mówią".

- Chciałbym i żądam, żeby ta lista była jawna. Chciałbym, żeby pozycja po pozycji, ile mamy wydać u kogo i na jakie produkty, była jawna - mówił Wipler.

Tusk: dotarło, zakute łby?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: dotarło, zakute łby?

BIZNES

Poseł Konfederacji przyznał jednak, że "nie zapoznał się z tą listą". - Tę listę dostaliśmy dwa dni przed posiedzeniem komisji. Ona ma kilkaset stron - tłumaczył.

- Nieprawda. Lista ma parę stron, 139 punktów. Do przeczytania w 10 minut - zaoponowała Kluzik-Rostkowska.

Program SAFE. Na czym polega?

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Pod koniec stycznia Komisja Europejska zaakceptowała polski plan w ramach SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 miliarda euro.

CZYTAJ WIĘCEJ: Potężne pieniądze trafią do Polski. Na co je wydamy?

SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 roku w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państw unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie. Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 procent.

OGLĄDAJ: "Pan nie wie, o czym mówi". Poseł nie czytał, a krytykuje
Kropka nad i

"Pan nie wie, o czym mówi". Poseł nie czytał, a krytykuje

Kropka nad i
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaKonfederacjaProgram SAFE
Czytaj także:
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
BIZNES
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Co zrobić z wodą roztopową? Ekspert: najlepiej zostawić w spokoju
METEO
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
Świat
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
BIZNES
imageTitle
Rosjanie i Białorusini coraz milej widziani
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Prawniczy polexit". Profesor Łętowska o propozycji prezydenta
Polska
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
BIZNES
imageTitle
Znakomite wyniki oglądalności Eurosportu i Warner Bros. Discovery podczas igrzysk olimpijskich
EUROSPORT
imageTitle
Piłkarz zawieszony za rasizm. Na tym może się nie skończyć
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
WARSZAWA
Kobieta potrącona na pasach
Kobieta potrącona na pasach, ratował ją policjant po służbie
Wrocław
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
METEO
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze kręcili się po naszych ulicach"
BIZNES
Taras Topolya
"To dla nas bardzo ważne, żeby ludzie nie zapomnieli". Wspólny projekt U2 i ukraińskiego artysty
Świat
imageTitle
Tomasiak skakał w studiu "Dzień Dobry TVN"
EUROSPORT
Donald Trump
Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa
BIZNES
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Nie było karetki, Patrycja zmarła. Kara dla szpitala
Wrocław
imageTitle
Vonn mogła stracić nogę. "To on ją uratował"
EUROSPORT
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
METEO
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
WARSZAWA
imageTitle
Bohater USA zęby zbierał z tafli. "Znowu to samo..."
EUROSPORT
Antyamerykański mural w Teheranie
Iran "postawi na rozwiązanie militarne"? "NYT": dla władz to ryzyko, które warto podjąć
Świat
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
WARSZAWA
Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom, 21 lutego 2026
Lord Peter Mandelson aresztowany
Świat
Głos miał jak Trump, mówił jak Trump.... Kto zadzwonił do telewizji?
Głos miał jak Trump, mówił jak Trump.... "Każdy prezydent ma swojego Batyra?"
Zuzanna Karczewska
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"
BIZNES
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Poziom rzek się podnosi. Tu sytuacja jest najgorsza
METEO
imageTitle
Majchrzak utrzymał miejsce przed Hurkaczem
Najnowsze
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
13-letnia dziewczynka odnaleziona
Kraków
Zawodnik z Botswany zdyskwalifikowany
Kosztowny gest przed metą. Sędziowie nie mieli litości
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica