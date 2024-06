Profesor wspomina zmarłego syna. Poruszający wpis o przegranej walce z nałogiem

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112. Prof. Michał Zembala to jeden z najbardziej cenionych kardiochirurgów w Polsce. Jest synem prof. Mariana Zembali, byłego ministra zdrowia i cenionego specjalisty, który zmarł w marcu 2022 r. W maju br. prof. Michał Zembala stracił kolejnego członka rodziny - swojego najstarszego syna.

"Pamiętam dni, gdy po skończonym zabiegu biegałem po ulicach Katowic szukając go w melinach i zakątkach bram. Pamiętam dni, te nieliczne, gdy zjawił się w domu z tym samym uśmiechem rozmawiając z 15 lat młodsza siostrą. Pamiętam dni, gdy wiozłem go na SOR z prośbą by tam pozostał. Dni, gdy w trakcie pobytu w ośrodku cieszył się z rosnącej jego roli w społeczności, o zadaniach i… planach. Dni, gdy jedyne SMS-y, jakie dostawałem były 'wyślij mi kasę na chleb' i takie, gdy pisał 'koniec. Dalej nie idę'" - wyliczył.