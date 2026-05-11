Polska

Kolejne weta prezydenta. Jedno dotyczy likwidacji CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Prezydent Karol Nawrocki o zawetowaniu ustawy likwidującej CBA
Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne - poinformowała kancelaria prezydenta. Odmówił też podpisania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mającą ułatwić obrót nieruchomościami. Oprócz tego zdecydował o podpisaniu dziewięciu nowych ustaw.

Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej podała, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazując, że w wyniku likwidacji instytucji powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości postępowań, co bezpośrednio zagraża fundamentom zaufania do państwa.

"Zdaniem Prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Szybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej, sukcesywnie tworzonej od 2006 roku, nie jest możliwe" - przekazała.

Kancelaria wskazała, że weto jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd oraz kwestią odpowiedzialności i budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur.

Weto w sprawie CBA. Prezydent publikuje nagranie

Kancelaria udostępniła również nagranie z oświadczeniem prezydenta w serwisie X. Karol Nawrocki ocenił w nim, że likwidacja CBA to "nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko".

- Nie sprzeciwiam się reformom, każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli oraz zmianom, ale czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja - zaznaczył prezydent.

Przygotowana przez rząd ustawa o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA zakładała likwidację od 1 października Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po tej dacie kompetencje biura miały przejąć policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną miały zajmować się policja, ABW i SKW. Oprócz likwidacji ustawa wyznaczała też zasady ochrony antykorupcyjnej, którą można obejmować "przedsięwzięcia cechujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia korupcji lub działań godzących w interesy ekonomiczne państwa".

Prezydent Karol Nawrocki odmówił także podpisania nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z intencją rządu nowe przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

- Choć ustawa przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną. Ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi - powiedział Nawrocki na nagraniu opublikowanym na platformie X.

Według prezydenta proponowane rozwiązania są szczególnie niebezpieczne dla mniejszych gospodarstw rolnych, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji mogłyby zostać wypchnięte z rynku. Prezydent wetuje ustawę, by chronić interes polskich rolników i uniemożliwić masowy wykup polskiej ziemi - podano na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Zawetowana przez prezydenta ustawa przewidywała m.in. że przedsiębiorca, który przekształca działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania decyzji od dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z kolei spółka handlowa, która przekształca się inną spółkę handlową nie podlegałaby ograniczeniom w nabywaniu takich nieruchomości.

Prezydent podpisał nowe ustawy. Komunikat KPRP

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, Karol Nawrocki zdecydował również o podpisaniu dziewięciu nowych ustaw. Wśród nich są:

  1. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, której przepisy mają pomóc w odbudowie infrastruktury ochronnej i poprawie koordynacji działań państwa;
  2. Nowelizacja ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która wzmacnia ochronę rolników działających w grupach i spółdzielniach;
  3. Ustawa o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami, która eliminuje lukę prawną, uniemożliwiającą finansowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie studiów podyplomowych;
  4. Ustawa o europejskim punkcie dostępu do danych finansowych, czyli rozwiązanie wynikające z konieczności dostosowania do przepisów unijnych;
  5. Ustawa o zwalczaniu korupcji zagranicznej, realizująca rekomendacje OECD dotyczące porządku właściwości sądów w szczególnie doniosłych sprawach korupcji zagranicznej; 
  6. Ustawa dotycząca finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która wprowadza rozwiązania precyzujące sposób finansowania kluczowej uczelni medycznej kształcącej lekarzy wojskowych;
  7. Ustawa o deregulacji audytu i rachunkowości, której celem jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi oraz uszczelnienie systemu audytu i kontroli długu;
  8. Ustawa o pożyczkach ARP dla górnictwa i strategicznych przedsiębiorstw, która umożliwia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej;
  9. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada zmiany w zarządzaniu długiem i audycie środków unijnych, rozszerzenie klauzuli obronnej oraz zmiany w audycie wewnętrznym. 
Kancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiPrezydent RPCBA
