Prezydent powierzy misję tworzenia rządu Morawieckiemu. "Człowiek może wyjść z PiS-u, ale PiS z człowieka nie wychodzi"

Wiceminister Marcin Horała z PiS komentował w TVN24 wysokie nagrody wypłacane w państwowych spółkach, notujących gigantyczne straty - Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami to oczywiście musi oddawać. Jego słowa skomentował Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami. - Jadąc do was, jeszcze raz w telefonie sprawdziłem, czy to nie jest jakiś fejk. No nie, widzę. Gość zadowolony, zarobiony i tłumaczy, że jak ktoś kradł niezgodnie z procedurami, to powinien oddać - komentował lider PO.