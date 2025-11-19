Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prezydent nie został właściwie poinformowany"? Kierwiński odpowiada

Zbigniew Bogucki
Tusk: intensywna praca służb i policji pozwoliła ustalić osoby odpowiedziane za akty dywersji
Źródło: TVN24
Prezydent w tej ścieżce, pierwszych godzinach, w ogóle nie został właściwie poinformowany - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w RMF FM, pytany o przepływ informacji w sprawie aktów dywersji na kolei. Szef MSWiA Marcin Kierwiński już mu odpowiedział. W pierwszym komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, że głowa państwa jest "na bieżąco informowana" o sytuacji.

We wtorek szef rządu Donald Tusk przedstawił w Sejmie dotychczasowe ustalenia prokuratury i służb o dwóch aktach dywersji na kolei. Jeden z incydentów na stacji Mika miał miejsce 15 listopada o godzinie 20:58. Eksplozja podłożonego ładunku wybuchowego doprowadziła do uszkodzenia torów. W niedzielę po 21 doszło do nagłego zatrzymania pociągu osobowego w okolicy Puław, gdzie wykryto uszkodzony fragment trakcji. Premier sprecyzował, że ten akt sabotażu polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała doprowadzić do wykolejenia pociągu. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie

"Prezydent nie został właściwie poinformowany"

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki był pytany w środę w RMF FM, czy prezydent był wystarczająco informowany przez rząd o aktach dywersji. - Zdecydowanie nie - odpowiedział i dodał: prezydent w tej ścieżce, pierwszych godzinach, w ogóle nie został właściwie poinformowany.

Dopytywany, kiedy głowa państwa dowiedziała się o zdarzeniach na kolei, wspomniał o raporcie RCB z niedzieli rana. - Jak byłem wojewodą, to takie raporty dostaje mnóstwo osób i ten raport dotyczył bardzo ogólnej informacji o tym, że jest jakiś problem, natomiast nie było pogłębionej informacji - mówił. Jak tłumaczył, "dopiero Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poprzez tzw. biały wywiad, źródła otwarte, możliwości komunikowania się z poszczególnymi jednostkami dochodziło, co się tam zdarzyło".

Pytany o wskazanie konkretnej daty, kiedy prezydent dowiedział się o wydarzeniach, powiedział: podobnie jak opinia publiczna, tu nie ma wielkiej różnicy. 

Jak przekonywał, pierwsze szersze informacje Pałac Prezydencki otrzymał dopiero w poniedziałek. - W sobotę i niedzielę tego nie było, taką informacje mam od szefa BBN - podkreślił Bogucki.

- Zdarzenie miało miejsce, jak rozumiem, po godzinie 21 w sobotę. Jeżdżą tam pociągi, mamy wyrwę w torach i państwo polskie pod rządami Donalda Tuska, pana Kierwińskiego śpi, nie działa, nie potrafi odpowiedzieć na to, że jest zagrożenie - skomentował. Dopytywany, czy rząd powinien podać się do dymisji, odpowiedział: oczywiście.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Polska chce wydania podejrzewanych o dywersję na kolei

Polska chce wydania podejrzewanych o dywersję na kolei

Komunikat BBN w sprawie incydentów został opublikowany w poniedziałek po godz. 9.

"W związku z ujawnionymi, celowymi i noszącymi znamiona aktów dywersji uszkodzeniami infrastruktury kolejowej na linii nr 7 (Warszawa-Dorohusk) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zbiera i weryfikuje informacje na temat tych incydentów. Prezydent jest na bieżąco informowany w tej sprawie. To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu oraz rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony zaangażowane w jej wyjaśnianie" - brzmiało oświadczenie. 

Kierwiński: Bogucki wie o aktach dywersji tyle, co Błaszczak o szukaniu ruskich rakiet

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24", że "służby z całą pewnością informacje przedstawią panu prezydentowi w stosownych trybach przewidzianych przez ustawę bądź konstytucję". Wskazał też na komunikat BBN, z którego wynikało, że prezydent jest informowany o sytuacji. - To jest trochę tak, że obóz pana prezydenta chce powiedzieć: "o, zobaczcie, pan prezydent nie jest informowany". Jest informowany zgodnie z takimi wymogami, jakie nakłada na służby polskie prawo - zaznaczył w poniedziałek Kierwiński.

Szef MSWiA: mieliśmy w tej sprawie bardzo dużo szczęścia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef MSWiA: mieliśmy w tej sprawie bardzo dużo szczęścia

W środę po raz kolejny odniósł się do tych doniesień. "Pan Bogucki ma taką samą wiedzę na temat zwalczania dywersji, jak Błaszczak o szukaniu ruskich rakiet. Tworzycie Panowie zgrany duet, który w sytuacji zagrożenia Polski, zamiast pomagać, robi wszystko, żeby szkodzić. Ojczyźnie niestety...".

W grudniu 2022 r. rosyjska rakieta naruszyła w okolicach Bydgoszczy przestrzeń powietrzną Polski. Opinia publiczna o tym zdarzeniu dowiedziała się dopiero w maju 2023 r. 

Bogucki: Kierwiński i ci, którzy dowodzą policją to Gang Olsena

Bogucki w RMF FM komentował również działania rządu w sprawie aktów dywersji. - Dziś mamy kolejny wrogi akt ze strony Federacji Rosyjskiej. Na szczęście bez ofiar - powiedział. Przez tę wyrwę przejechało od 9 do 12 pociągów. Każdy mógł się wykoleić, w każdej tej sytuacji mogli zginąć ludzie. (...) Nie mówię, żeby eskalować czy epatować, ale to zagrożenie było - kontynuował polityk. 

- Jeżeli zdarzenie ma miejsce po godz. 21., jak raportuje Kierwiński, jadą tam funkcjonariusze, ale nie podejmują czynności, bo nie mają latarek, sprzętu, ochoty, rozkazu, bo nie ma nadzoru nad służbami, przecież to Gang Olsena, pan minister Kierwiński i ci, którzy dzisiaj dowodzą policją, to jest Gang Olsena - ocenił.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego dodał, że podczas konferencji Kierwińskiego zabrakło Donalda Tuska. - On ma tę wielką zdolność chować się wtedy, kiedy są trudne sprawy - skomentował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiKolejPKP PLKRząd Donalda Tuska
Czytaj także:
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Upadł po uderzeniu w twarz, następnego dnia zmarł w szpitalu
TVN24
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
BIZNES
imageTitle
Barcelona pokazała nowe koszulki. Nawiązanie do wielkiego meczu
EUROSPORT
Rosja przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na Tarnopol
Krwawy atak Rosjan. Wielu zabitych
TVN24
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
BIZNES
Japonia. Pożar w mieście Oita
Największy pożar od dekad. Ponad 170 domów strawionych przez ogień
TVN24
Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o atak z nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit
TVN24
Ptak wpadł prosto pod koła
Zahaczył o przewody i wpadł pod koła auta. Uratowała go pani Maria
TVN24
Poseł Henryk Smolarz, szef KOWR
"Poseł nie ma prawa pracować w państwowych instytucjach". A gdzie może?
Michał Istel
Pakiet onkologiczny został wprowadzony na początku 2015 roku (materiał "Faktów" TVN z 30 stycznia 2015)
"Niedopuszczalne procedury". Co wykazała kontrola CBA
imageTitle
Prawie rok temu ujawniono pozytywny wynik Świątek. "Takie sprawy mogą pojawiać się częściej"
EUROSPORT
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
METEO
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
BIZNES
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
WARSZAWA
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
BIZNES
Samochód utknął na torowisku
"Nie rozjeżdżaj nam rozchodnika"
WARSZAWA
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
WARSZAWA
Banknoty euro
Działali w kilku krajach, straty szacowane na 50 milionów euro
TVN24
19 0905 komisja regulaminowa-0018
Marszałek przedstawił skład Kancelarii Sejmu
Seniora na rowerze zarejestrowała kamera
Pojechał na grzyby, ślad po nim zaginął, teraz jest nowy trop. Seniora zarejestrowała kamera
TVN24
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
BIZNES
imageTitle
Czekali na awans blisko 30 lat. Zarobią wielkie pieniądze
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie
Dachował na widok patrolu. Był pod wpływem alkoholu
Dachował, próbując uniknąć kontroli
TVN24
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
BIZNES
imageTitle
"W związku z pieniędzmi". Zobacz reportaż, który odkrywa tajemnicę finansów PZPN
EUROSPORT
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
TVN24
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
BIZNES
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Jechali w bagażniku, zginęli na miejscu. Dziesięć osób w aucie, kierowca pijany
TVN24
Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu
"Dantejskie sceny" w kuluarach i "cyrk". Kulisy wyboru Czarzastego
PODCAST POLITYCZNY

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica