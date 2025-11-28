Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent Karol Nawrocki "uprawia gangsterkę polityczną"

Karol Nawrocki na Zamku Praskim
Kluzik-Rostkowska: prezydent Nawrocki uprawia gangsterkę polityczną
Źródło: TVN24
Prezydent wymyślił sobie, że będzie budował nowy obóz polityczny kosztem Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u - oceniła w "Tak jest" posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zrelacjonował swoje spotkanie z Karolem Nawrockim i zdradził, co z niego wyniknęło.

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił awansowania na pierwszy stopień oficerski 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W czwartek poinformowaliśmy, że głowa państwa odrzuciła 130 wniosków o nadanie orderów i odznaczeń dla funkcjonariuszy ABW.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"

Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"

"Albo prezydent bardzo wolno się uczy, albo ma wokół siebie bardzo złych doradców"

"Albo prezydent bardzo wolno się uczy, albo ma wokół siebie bardzo złych doradców"

Postawę Nawrockiego komentowali w programie "Tak jest" posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska i poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Kluzik-Rostkowska: wchodzi nowy "na dzielnię"

- W moim odczuciu prezydent uprawia taką gangsterkę polityczną. Nie dba o konstytucję, o normy, pewne obyczaje, tylko wchodzi nowy "na dzielnię" i sprawdza, jak daleko będzie mu wolno pójść - mówiła posłanka KO.

Oceniła, że zachowanie prezydenta "jest niedopuszczalne". - Szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy, czyli de facto w sytuacji przedwojennej, kiedy musimy robić wszystko, żeby to nasze bezpieczeństwo czynić mocniejszym, a nie słabszym - dodała.

- Mam takie przeświadczenie, że prezydent sobie wymyślił, że będzie budował nowy obóz polityczny kosztem Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, a najlepszym modelem budowania swojego obozu na prawicy jest ciągła, nieustająca walka z rządem - oceniła Kluzik-Rostkowska.

Uzupełniła przy tym, że "jednym z elementów wojny hybrydowej, a jesteśmy w niej od dawna, jest sytuacja, w której przeciwnik bardzo dba o to, żeby nasze podziały wewnątrz były bardzo silne". W jej opinii prezydent "wpisuje się w grę na głębokie podziały, chaos, niepewność".

- Byłoby dobrze, gdyby prezydentowi ktoś wytłumaczył, w co tak naprawdę gra i jak bardzo niebezpieczne to jest - zaznaczyła polityczka.

Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"

Gramatyka: któraś ze stron musi odpuścić

Gramatyka powiedział, że "w takich sytuacjach trudno jest znaleźć odpowiedź" ze strony rządu na działania prezydenta. Dodał, że zainicjował spotkanie w prezydenckiej kancelarii, aby omówić wysłaną do podpisu rządową ustawę o ustanowieniu Parku Narodowego Dolnej Odry.

- Poszliśmy tam z (...) z panią minister (klimatu) Pauliną Hennig-Kloską, z panem (wiceministrem klimatu) Mikołajem Dorożałą po to, żeby przekonywać kancelarię prezydenta, że tę ustawę warto podpisać. Po dwugodzinnej rozmowie, bardzo merytorycznej, pozbawionej w ogóle emocji, na argumenty, dowiedzieliśmy się jednak kolejnego dnia, że pan prezydent i tę ustawę zawetował - relacjonował.

Klatka kluczowa-60754
Gramatyka o sporze rządu z prezydentem Nawrockim: któraś ze stron musi odpuścić
Źródło: TVN24

- W każdej tego typu sytuacji któraś ze stron musi odpuścić. Zupełnie nie rozumiem decyzji, które polegają na odmowie przyznawania odznaczeń, nie rozumiem decyzji o odmowie awansów oficerskich. Natomiast jestem przekonany, że we wszystkich sprawach, które dotyczą dobra Rzeczypospolitej, powinniśmy odłożyć politykę na bok i któraś ze stron po prostu powinna wykonać pół kroku w tył, a najlepiej, jeżeli pół kroku w tył wykonają obie strony - powiedział Gramatyka.

OGLĄDAJ: Posłanka KO: prezydent gra w gangsterkę polityczną
pc

Posłanka KO: prezydent gra w gangsterkę polityczną

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKoalicja ObywatelskaPolska 2050Kancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
BIZNES
imageTitle
Problemy tylko do przerwy. Polki dobrze zaczęły mistrzostwa świata
EUROSPORT
Naturalny plac zabaw w Parku Bródnowskim
Kłody i pieńki w ogniu krytyki. "Wygląda jak wybieg dla psów, a nie plac zabaw dla dzieci"
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Włodzimierz Czarzasty
Prezydent "apeluje" do marszałka Sejmu. Chodzi o 13 projektów ustaw
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
METEO
imageTitle
Tak będą skakać w sobotę. Nowy plan Pucharu Świata w Ruce
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
BIZNES
Lektor Jarosław Łukomski
Pierwszy taki proces w Polsce. "Usłyszał się" w reklamie szamba
Fakty
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
METEO
imageTitle
Znamy drabinkę UK Championship. Terminarz pierwszej rundy
EUROSPORT
Policjanci odnaleźli skradzionego kota
Kradzież kota wartego 12 tysięcy złotych
WARSZAWA
Zabieg chirurgiczny
Wypisał pacjentkę, zmarła w domu. Lekarz skazany
Rzeszów
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem (zdjęcie z 6 sierpnia 2025 r., Kreml, Moskwa)
Kawy słodzić już nie trzeba
Tatiana Serwetnyk
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
BIZNES
Tragiczny finał pościgu na S3
Kierowca ciężarówki zginął po pościgu. Śledztwo przeniesione do innego miasta
Lubuskie
imageTitle
Życiowe skoki Polek w Pucharze Świata. Magiczna granica złamana
EUROSPORT
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
METEO
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
Angela Merkel
Merkel: nie obwiniam Polski, wszyscy zawiedliśmy
Świat
imageTitle
W Ruce szaleje wiatr. Skakanie odwołane
EUROSPORT
Awanturował się w autobusie
Awantura w autobusie, pasażer z nogą przytrzaśniętą w drzwiach
Wrocław
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
BIZNES
Andrij Jermak i Wołodymyr Zełenski
"Krok po kroku budował pozycję szarej eminencji" u boku Zełenskiego
Świat
Niewybuch (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuują mieszkańców, 17 ulic będzie zamkniętych
Szczecin
Leczył niepłodność własnym nasieniem. Nowa odsłona afery sprzed lat
Niepłodność dotyczy milionów. WHO chce, by leczenie było dostępne dla wszystkich
Agata Daniluk
Czołowe zderzenie pod Wyszogrodem
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Bez stresu. Jak zostać liderem Pucharu Świata dopiero przed trzydziestką?
EUROSPORT
Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Dwie atrapy ładunków wybuchowych na torach
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica