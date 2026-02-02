Logo strona główna
Polska

Prezydent ułaskawił trzy osoby

Karol Nawrocki
Arleta Zalewska o kulisach spotkania Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim
Źródło: TVN24+
Prezydent Karol Nawrocki zastosował w poniedziałek prawo łaski wobec trzech osób - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nie podano, kto znalazł się w tym gronie.

"Prezydent RP postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 roku zastosował prawo łaski wobec 3 osób" - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. Jednocześnie, jak podano, prezydent "nie zastosował prawa łaski wobec 5 osób".

Prawo łaski i argumenty Nawrockiego

"Podejmując decyzje, Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - przekazał rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Ponadto - jak podał Leśkiewicz - prezydent podpisał cztery postanowienia, w których "zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach". Prezydent uczynił to na podstawie art. 567 Kodeksu postępowania karnego. Jest to przepis stanowiący, że na każde żądanie prezydenta "prokurator generalny przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie".

Kancelaria nie podała, kogo ułaskawił prezydent. 

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu

Źródło: tvn24.pl, prezydent.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RP
