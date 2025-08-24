Nawrocki napisał list do Zełenskiego

Zełenski w Dniu Niepodległości: Ukraina jest silniejsza i szanuje siebie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Treść listu opublikował w niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki napisał w nim, że dzień 24 sierpnia jest dla Ukrainy "nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej".

I am sincerely grateful to President of the Republic of Poland @NawrockiKn for his congratulations on Ukraine’s Independence Day. Poland is our reliable ally and strategic partner, which has shown the highest level of solidarity in the most difficult times for Ukraine in our… pic.twitter.com/pqTeWl1yj6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025 Rozwiń Źródło: X

Nawrocki o "heroicznym wkładzie w obronę wartości"

Nawrocki zaznaczył, że walka Ukrainy to nie tylko walka o własne granice i prawo do samoistnienia, lecz także "heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji - wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka".

"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - napisał prezydent do Wołodymyra Zełenskiego.

"Ważne memento dla Polski"

Przypomniał też, że Dzień Niepodległości Ukrainy to "ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu". "Niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć" - dodał prezydent Polski w liście.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy podziękował za gratulacje. "Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów" - wskazał przywódca Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD