Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki napisał list do Zełenskiego

Karol Nawrocki
Zełenski w Dniu Niepodległości: Ukraina jest silniejsza i szanuje siebie
Źródło: Reuters
Prezydent Karol Nawrocki z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy napisał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził w nim, że święto to "ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu" o tym, że "niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze".

Treść listu opublikował w niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki napisał w nim, że dzień 24 sierpnia jest dla Ukrainy "nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej".

Nawrocki o "heroicznym wkładzie w obronę wartości"

Nawrocki zaznaczył, że walka Ukrainy to nie tylko walka o własne granice i prawo do samoistnienia, lecz także "heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji - wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka".

"Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo" - napisał prezydent do Wołodymyra Zełenskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik

34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik

Świat
Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

Świat

"Ważne memento dla Polski"

Przypomniał też, że Dzień Niepodległości Ukrainy to "ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu". "Niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć" - dodał prezydent Polski w liście.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy podziękował za gratulacje. "Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów" - wskazał przywódca Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiUkrainaWołodymyr ZełenskiAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odwołał pokaz dokumentu
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto nie chciał filmu, bo "bał się pozwu Hamasu"
Justyna Kobus
imageTitle
Wzruszająca przemowa Sereny Williams. Świątek pod wrażeniem
EUROSPORT
Będzie padał ulewny deszcz
Uwaga, intensywny deszcz. Są ostrzeżenia IMGW
METEO
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
"To jest wojna i takie są realia tej wojny"
Świat
Upał w Hiszpanii
Upały w Hiszpanii. Tak jeszcze tam nie było
METEO
Czy wiatraki szkodzą zdrowiu?
Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu
Polska
imageTitle
Złoty gol w końcówce. Gospodarze górą w derbach Trójmiasta
EUROSPORT
Fernand na zdjęciach satelitarnych wykonanych w podczerwieni
Tuż za Erin podąża Fernand. Czy stanie się huraganem
METEO
imageTitle
Jeden mecz i koniec. Linette już poza US Open
EUROSPORT
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
To będzie kolejna chłodna noc
METEO
imageTitle
Poddała mecz po 24 minutach. Widok przyprawia o dreszcze
EUROSPORT
Australia i prawo dotyczące mediów społecznościowych
Zakaz dla nastolatków. Pierwszy taki na świecie
Ada Wiśniewska
Suski: minister opowiada, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?
FAŁSZSuski: minister mówi, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?
Michał Istel
Sana. Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Zabici i ranni
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Policja szuka 26-latka po ataku w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuskie
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
METEO
imageTitle
Wielki wyczyn Vingegaarda. Nie zatrzymała go nawet kraksa
EUROSPORT
Część klifu runęła do wody
Fragment klifu runął do morza. Zobacz nagranie
METEO
Ali Chamenei
"Naród całą mocą przeciwstawi się". Przywódca Iranu znów grozi
Świat
pap_20231221_1LV
Cenckiewicz ma dostęp do tajnych materiałów? Zawiła odpowiedź Boguckiego
Polska
Egzaminowana kobieta była pijana
Egzaminator wyczuł alkohol. Zanim zdobyła prawo jazdy, dostała trzyletni zakaz
Szczecin
imageTitle
Filippo Baroncini wybudzony ze śpiączki
EUROSPORT
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
WARSZAWA
Generał Keith Kellogg otrzymał z rąk Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie odznaczenie państwowe
Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order
Świat
Wichury we Włoszech
Sztab kryzysowy, połamane drzewa, utrudnienia na kolei
METEO
Doprowadzenie podejrzanego
Obezwładnił nożownika z Chorzowa. "Myślałem, że mi serce z klaty wyskoczy"
Katowice
Nastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku, rzeczywistość jest inna
FAŁSZNastolatka aresztowana za wejście do baru po godzinie 17? Internauci w szoku
Gabriela Sieczkowska
Ataki hakerskie
Polska głównym celem. Wyprzedziliśmy Ukrainę i Izrael
BIZNES
imageTitle
Trener Igi Świątek mówi o dużej przemianie tenisistki
EUROSPORT
Miał w schowku pod kierownicą butelkę i kieliszek
Zatrzymali motorowerzystę. Pod kierownicą miał butelkę i kieliszek
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica