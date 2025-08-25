Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje

Prezydent o przyznawaniu polskiego obywatelstwa Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Prezydent zapowiedział przy tym własną inicjatywę legislacyjną dotyczącą m.in. nowych zasad nadawania obywatelstwa.

W maju tego roku Prawo i Sprawiedliwość wyszło z podobną propozycją.

Karol Nawrocki powiedział w trakcie poniedziałkowego oświadczenia, że podpisał pięć ustaw zaproponowanych przez większość parlamentarną i zawetował trzy inne. W swoim wystąpieniu mówił między innymi o projekcie ustawy w sprawie nadawania obywatelstwa, nie tylko "gościom z Ukrainy, ale także z innych regionów świata, którzy przyjeżdżają do Polski".

- Polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem. Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia - przekazał.

Przypomniał, że przyznawanie obywatelstwa jest prerogatywą prezydenta. - Więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony od trzech do dziesięciu lat i taka propozycja w projekcie ustawy się znajdzie - dodał.

Obecnie polskie obywatelstwo można otrzymać w dwóch trybach. Pierwsze to uznanie za obywatela polskiego – nadaje je wojewoda. Drugi tryb to nadanie obywatelstwa przez prezydenta, który nie jest niczym ograniczony. Obywatelstwo może więc otrzymać cudzoziemiec, który w ogóle w Polsce nie mieszka.

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości

Na początku maja tego roku dziennik "Rzeczpospolita" napisał o propozycji noweli Prawa i Sprawiedliwości, która zakłada, że czas nieprzerwanego zamieszkiwania w Polsce przez cudzoziemców, którzy chcą uzyskać polskie obywatelstwo, miałby zostać wydłużony z trzech do dziesięciu lat.

"W odpowiedzi na rosnącą imigrację, zwłaszcza ukraińską, PiS chce by – wzorem innych państw Europy – zostały podniesione wymogi dla obcokrajowców" - pisała wówczas "Rzeczpospolita", dodając, że "chodzi o wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce z trzech do dziesięciu lat".

Dzieci niepracujących Ukraińców bez 800 plus

Nawrocki o przyznawaniu obywatelstwa mówił po przekazaniu informacji, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce - powiedział.

Karol Nawrocki, z tyłu Zbigniew Bogucki i Paweł Szefernaker Źródło: PAP

Wcześniej, na etapie prac legislacyjnych, posłowie PiS chcieli uzależnienia wypłaty 800 plus obywatelom Ukrainy od warunku zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zaostrzenia co do możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego. Ich propozycja nie została przyjęta.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 roku.

Doprecyzowała również przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zrównanie symbolu banderowskiego z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi

Nawrocki zapowiedział w poniedziałek także inicjatywę legislacyjną, która w kodeksie karnym zrówna symbol banderowski z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

Prezydent powiedział, że w projekcie znalazł się "zasadniczy komponent dla Polaków".

- Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości, uznaję, że powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi i dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA - oznajmił.

Prezydent dodał, że rozwiązania te są w interesie polskiej wspólnoty narodowej i dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie.

Zawetowane ustawy

Nawrocki przekazał również, że zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. - Nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe - oznajmił.

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych, zamiast 720 stawek lub 120 stawek dziennych zamiast 240 stawek.

