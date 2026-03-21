Karol Nawrocki poleci do USA

Karol Nawrocki: Stany Zjednoczone są obiektywnie naszym najważniejszym sojusznikiem

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w sobotę, że prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. - W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35, tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty - wyjaśnił.

Przydacz dodał, że Nawrocki będzie także gościem specjalnym na kongresie CPAC [Conservative Political Action Conference - red.].

- Został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia. Prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą - przekazał prezydencki minister.

Dodał, że na konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Jak zaznaczył, nie ma dotąd potwierdzenia, że w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.

Przydacz przekazał, że w trakcie wizyty Nawrockiego będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze. W przyszłą niedzielę natomiast - jak dodał - zaplanowane jest też spotkanie prezydenta z Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.

Opracował Mikołaj Stępień /akw