"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego

Hetman o nowym projekcie SAFE przygotowanym przez PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało nową ustawę o programie SAFE na bazie propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego - powiedział w piątek na antenie TVN24 Krzysztof Hetman, europoseł z PSL.

- Nie odpuścimy tych pieniędzy, które zaproponował prezes Glapiński i prezydent Nawrocki, kładąc projekt ustawy nazywanej potocznie SAFE zero procent - zadeklarował w piątek w programie "Fakty po Faktach" Krzysztof Hetman, europoseł z PSL. Jak mówił, "na bazie propozycji pana prezydenta Nawrockiego przygotowaliśmy nasz projekt poselski, klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zostanie złożony w przyszłym tygodniu".

- Jeśli są takie pieniądze w Narodowym Banku Polskim, które możemy przeznaczyć na modernizację sił zbrojnych, to powinniśmy z nich skorzystać - podkreślił.

Szef MON o projekcie prezydenta: nie odpuszczę tych pieniędzy
Dowiedz się więcej:

Szef MON o projekcie prezydenta: nie odpuszczę tych pieniędzy

TVN24

Hetman: poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze

Jak wyjaśnił Hetman, do projektu zostaną wprowadzone uwagi marszałka Sejmu. - Wsłuchamy się dokładnie w uwagi - zapowiedział. Włodzimierz Czarzasty argumentował, że prezydencki projekt zawiera elementy niezgodne z polską konstytucją.

- Także poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze. Czyli nie tylko na wojsko, ale na służby mundurowe i na mobilność wojskową. Czyli to, co było w SAFE europejskim, który i tak zrealizujemy - określił Hetman.

Jak dodał, ma nadzieję, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty "nada mu numer" i projekt będzie procedowany w Sejmie.

OGLĄDAJ: Premier: mamy coś na kształt III wojny światowej
Donald Tusk

Premier: mamy coś na kształt III wojny światowej

Donald Tusk
Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Zobacz także:
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
Ze świata
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
Tech
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
Ze świata
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
Z kraju
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
Rynki
Viktor Orban
Orban: padły ostre słowa
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Podwyżki biur podróży. UOKiK: można odstąpić od umowy
Z kraju
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
Z kraju
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w urzędach w całym kraju. "Ponownie możliwa jest realizacja usługi"
Z kraju
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
Ze świata
Kuba
Brak prądu, brak wody. Paraliż w stolicy
Ze świata
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
Ze świata
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Z kraju
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
Rynki
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
Ze świata
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
Rynki
Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
Ze świata
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
Ze świata
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Ze świata
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
Ze świata
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Viktor Orban
Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania
Ze świata
