"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego

- Nie odpuścimy tych pieniędzy, które zaproponował prezes Glapiński i prezydent Nawrocki, kładąc projekt ustawy nazywanej potocznie SAFE zero procent - zadeklarował w piątek w programie "Fakty po Faktach" Krzysztof Hetman, europoseł z PSL. Jak mówił, "na bazie propozycji pana prezydenta Nawrockiego przygotowaliśmy nasz projekt poselski, klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zostanie złożony w przyszłym tygodniu".

- Jeśli są takie pieniądze w Narodowym Banku Polskim, które możemy przeznaczyć na modernizację sił zbrojnych, to powinniśmy z nich skorzystać - podkreślił.

Hetman: poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze

Jak wyjaśnił Hetman, do projektu zostaną wprowadzone uwagi marszałka Sejmu. - Wsłuchamy się dokładnie w uwagi - zapowiedział. Włodzimierz Czarzasty argumentował, że prezydencki projekt zawiera elementy niezgodne z polską konstytucją.

- Także poszerzamy katalog możliwości, które dają te pieniądze. Czyli nie tylko na wojsko, ale na służby mundurowe i na mobilność wojskową. Czyli to, co było w SAFE europejskim, który i tak zrealizujemy - określił Hetman.

Jak dodał, ma nadzieję, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty "nada mu numer" i projekt będzie procedowany w Sejmie.

