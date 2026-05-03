Prezydent chce zmiany konstytucji. "Niech pokaże, jaki dyktatorski system planuje"

Karol Nawrocki
Nawrocki powołał radę ds. nowej konstytucji. Które partie dołączą?
Źródło: TVN24
Prezydent blokuje, wetuje, zaostrza spór polityczny, a jak już go zaostrzył, to mówi, że "system nie działa" - powiedział Krzysztof Hetman z PSL, komentując powołanie przez prezydenta Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. - Konstytucję już mamy od 29 lat, więc czas najwyższy poważnie porozmawiać - ocenił z kolei Jarosław Sellin z PiS. Jednak według Katarzyny Lubnauer z KO, Polacy "na pewno by nie chcieli poszerzać uprawnień prezydenta".

W trakcie obchodów Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał nowy organ przy kancelarii prezydenta - Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej, co prezydent zapowiedział jeszcze w swoim orędziu. Nowa konstytucja ma przede wszystkim zwiększyć uprawienia prezydenta.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady. Są to między innymi była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, a także były europoseł PiS Ryszard Legutko.

Ruch Karola Nawrockiego komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24 politycy. - Myślę, że doświadczenia Polaków z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych za Trumpa, jak i również to, jak obserwują Nawrockiego, oznaczają, że na pewno by nie chcieli poszerzać uprawnień pana prezydenta, bo głównie wykorzystuje je w tej chwili do blokowania wszystkiego - oceniła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodała, zanim rozpocznie prace nad nową, prezydent mógłby przestrzegać istniejącej konstytucji, "na przykład przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału".

Według europosła PSL Krzysztofa Hetmana, prezydent chce rozwiązać problem, który sam stworzył. - Prezydent coś blokuje, wetuje, zaostrza spór polityczny. A jak już go zaostrzył to mówi, że "system nie działa, teraz go naprawmy, przekażmy więcej kompetencji prezydentowi", bo do tego to się sprowadza - mówił Hetman.

Innego zdania był Jarosław Sellin z PiS, który bronił decyzji prezydenta o rozpoczęciu prac nad nową konstytucją. - Zwrócę uwagę, że rozmawiamy 3 maja w rocznicę Konstytucji 3 maja. I mądrość naszych przodków, którzy wtedy zapisali w tej konstytucji, że co 25 lat będziemy ją sprawdzać i zmieniać. Po prostu pokolenie mija i rzeczywistość też wokół się zmienia i czasami trzeba prawo, nawet to najwyższe prawo, dopasować do rzeczywistości - powiedział.

Jak dodał, "tę konstytucję już mamy od 29 lat, więc czas najwyższy poważnie porozmawiać". - Tym bardziej, że i klasa polityczna, i ludzie uważają, że są słabości w tej konstytucji, na przykład rozproszenie władzy wykonawczej, czy blokowanie się wzajemnie władzy - ocenił Sellin.

Goście Konrada Piaseckiego pytani byli również, czy ich partie planują dołączyć do prezydenckiej rady. - Nie wydaje mi się - odparła Lubnauer.

- Pan prezydent ma prawo zgłosić taką inicjatywę konstytucyjną. Niech ją zgłasza, ale sam na swoje konto - powiedział Wojciech Konieczny z Lewicy. - Niech nam pokaże, co wymyślił, jaki dyktatorski system planuje nam w przyszłości - mówił, bo, według niego, "ustroje, w których prezydent ma bardzo dużą pełnię władzy, są takimi quasi dyktatorskimi ustrojami". - Wolę system, w którym jednak władza może być odwołana w parlamencie w każdej chwili - podkreślił Konieczny.

- PSL zawsze chciałby rozmawiać o bezpieczeństwie, o samorządzie, o jasnym podziale kompetencji. Ale moim zdaniem dyskusja o konstytucji to jest dyskusja, którego miejsce powinno być w polskim parlamencie - powiedział z kolei Hetman.

Innego zdanie wyraził przedstawiciel Konfederacji. - Jeżeli zaproszenie zostanie wystosowane i dotrze, to na pewno kogoś wytypujemy do tej rady - zadeklarował Michał Wawer. Przyznał jednak, że "na razie z tego, co wiem, zaproszenia do nas nie dotarło".

Mikołaj Gątkiewicz
