Prezydent Andrzej Duda o wyrzucaniu sędziów i wieszaniu za zdradę

Gajewski: myślę, że prezydent Duda zna źródło wszystkich problemów z Sądem Najwyższym Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Andrzej Duda pytany był we wspólnym wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego o to, czy w Polsce potrzebna jest "rewizja" obowiązującej konstytucji i czy dostrzega on przestrzeń do tego, aby uchwalono nową ustawę zasadniczą.

Nowa konstytucja w Polsce?

Prezydent odparł, że "jeżeli ludzie uznają, że w Polsce potrzebna jest nowa konstytucja i tak fundamentalna zmiana ustrojowa, to tak wybiorą w wyborach, że taka możliwość będzie". Dzisiaj jednak - zdaniem Dudy - takiej możliwości po prostu nie ma. - Nie ma dzisiaj takiej większości, która jest w stanie uchwalić nową konstytucję, więc przyznam szczerze, że jest to trochę "beblanie" - ocenił.

Duda nie wykluczył jednak, że jeżeli kryzys w wymiarze sprawiedliwości będzie się pogłębiał, być może "ci, którzy interpretują konstytucję tak, jak im pasuje" doprowadzą do tego, że w społeczeństwie umocni się głębokie przekonanie o tym, że potrzebujemy nowej konstytucji.

"Reset" w wymiarze sprawiedliwości

Prezydent był też pytany o potrzebę przeprowadzenia "resetu" w wymiarze sprawiedliwości. Duda krytykował część środowiska sędziowskiego, która - jak mówił - "opowiada się po jednej ze stron sporu politycznego". - (Sędziowie) to mają zapisane w etyce zawodowej, która jest w sposób brutalny i bezczelny od dziesięciu lat przez część tego środowiska łamana, co doprowadziło do tego kryzysu obecnie - ocenił.

- Jeżeli to środowisko m.in. nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. (...) Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić, po to, żeby nigdy więcej żadne pokolenia sędziowskie nie ośmieliły się – mówił prezydent.

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda – powiedział.

Przez lata część środowiska prawniczego zarzucała Andrzejowi Dudzie wielokrotne łamanie konstytucji podczas jego 10-letniej kadencji. Niektóre z zarzutów powiązane są z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas to Duda odmówił zaprzysiężenia trzech prawidłowo wybranych sędziów. Na ich miejsce Sejm, w którym większość miało Prawo i Sprawiedliwość, wybrał inne osoby.

Kaczyńskiego pomysł na Konstytucję

O potrzebie uchwalenia nowej konstytucji mówił jesienią 2024 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński, oceniając, że ta uchwalona w 1997 roku "upadła".

- Potrzebne jest uchwalenie nowej konstytucji przez nowy parlament, o ile będzie w nim większość opcji demokratyczno-niepodległościowej. Dziś jest pustka, a obecna konstytucja po prostu zawiodła, okazała się tak słaba, tak pozbawiona realnych konstrukcji zabezpieczających, że musi w to miejsce wejść coś nowego - mówił wówczas prezes PiS w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo