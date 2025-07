Karol Nawrocki przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą (wideo z czerwca 2025) Źródło: TVN24

Andrzej Duda, mówiąc o swoich planach na przyszłość, podkreślił w "Gościu Niedzielnym", że "uczestnictwo w wyborach parlamentarnych jest wykluczone".

- Natomiast gdyby były jakieś inne wyzwania. Mogłoby się na przykład zdarzyć, że byłaby potrzeba znalezienia premiera łączącego nowe porozumienie koalicyjne. Gdyby mi taką propozycję złożono, tobym się nie wahał - powiedział prezydent Duda.

Zapytany, czy takie propozycje formalne lub mniej są kierowane w jego stronę odparł, że "nie są".

Stanowisko międzynarodowe? "Nie ma klimatu politycznego"

Prezydent zapytany, czy dostaje propozycje z międzynarodowych instytucji stwierdził, że "nie ma dziś na świecie, przynajmniej na razie, klimatu politycznego sprzyjającego temu, żeby politycy o profilu konserwatywnym zajmowali miejsca w ważnych instytucjach międzynarodowych". Zaznaczył jednocześnie, że sytuacja może się zmienić w najbliższych latach, a on będzie się starał na jakiekolwiek wyzwania odpowiedzieć tak, "żeby było z tego jak najwięcej korzyści dla Polski".

Prezydent odnosząc się do szczytu NATO w Hadze z ubiegłego tygodnia podkreślił, że cieszy się z jego przebiegu.

- Uważam, że jest on także naszym sukcesem - stwierdził. Podkreślał, że to on zainicjował kwestie podniesienia wydatków na obronność w NATO do 3 proc. PKB w marcu zeszłego roku i te propozycje przedstawiał i byłemu prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz obecnemu - Donaldowi Trumpowi.

- Obecny prezydent (USA, Donald Trump - PAP) powiedział wtedy w swoim stylu, że trzeba się domagać jeszcze więcej - 5 proc. - relacjonował prezydent Duda. Jak ocenił - w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" - zgoda wszystkich państw na zwiększenie nakładów na obronność to wielki sukces

