Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"

Bogdan Święczkowski
Święczkowski: nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy
Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał w czwartek, że nie może uznać czwórki sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. - Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - powiedział Bogdan Święczkowski. "Brak jest podstawy prawnej", która określa, że prezydent musi to zrobić - zwraca uwagę sędzia Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel.

- Spotkałem się z dwoma sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest duże wydarzenie dla każdej osoby, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybierze na sędziego - powiedział prezes TK Bogdan Święczkowski.

Dodał, że dwójka sędziów, którzy składali ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego, dostała już gabinety i przydział spraw.

Prezes TK Bogdan Święczkowski o spotkaniu z nowymi sędziami

- Z pozostałą czwórką osób wybranych na urząd sędziego spotkałem się, z każdym z nich indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - mówił Święczkowski.

- Nie są oni natomiast sędziami Trybunału Konstytucyjnego i nie będą wykonywać obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu, kiedy nie złożą ślubowania wobec pana prezydenta i pan prezydent mnie o tym poinformuje - podkreślił Święczkowski.

Prezes TK stwierdził, że "każdy obywatel ma prawo przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego". - Jest biblioteka, jest biuro podawcze, każda z tych osób może w Trybunale się pojawiać - ocenił.

Święczkowski przekazał też, że rozmowy z czwórką zaprzysiężonych w Sejmie sędziów "przebiegały w dobrej atmosferze". - Ci państwo przyjęli to, co miałem im do powiedzenia. Ja przyjąłem to, co oni mieli mi do powiedzenia. Wypiliśmy wspólnie po butelce wody mineralnej. Skończyło się tak, jak się skończyło - podsumował.

Profesor Wróbel: nieprawdziwe twierdzenie

Tymczasem profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego i prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ocenił, że "brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej dla twierdzenia, że Prezydent ma wydawać jakikolwiek dokument (poinformowanie) potwierdzający złożenie ślubowania i jeszcze wysyłać to potwierdzenie do Prezesa TK".

"Nieprawdziwe jest twierdzenie, że warunkiem dopuszczenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego do sprawowania urzędu jest jakieś 'poinformowanie' Prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta o złożeniu ślubowania przez tego sędziego" - opisał.

OGLĄDAJ: Co z sędziami TK? "Wartość słów Boguckiego jest nieznaczna"
Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielki mecz Polaka. W pół godziny dopełnił formalności
Najnowsze
imageTitle
Lawina emocji, na koniec karne. Raków w finale Pucharu Polski
EUROSPORT
26409211
"Sukces wszystkich, którzy wspierali obronę sądownictwa"
Polska
imageTitle
Dreszczowiec bez szczęśliwego finału. Ćwierćfinał nie dla Hurkacza
EUROSPORT
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Co nas czeka gdy AI odbierze nam pracę? Ekonomiści alarmują
BIZNES
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
WARSZAWA
F-16
Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
Polska
Oblodzenie, noc
Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko
METEO
imageTitle
Wygrana na nic. Orlen Wisła Płock żegna się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie"
Polska
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
WARSZAWA
imageTitle
Polski talent krok bliżej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Linette wysyła sygnał rywalkom z Ukrainy
EUROSPORT
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
METEO
Nowi sędziowie TK
Sędzia TK o dalszych krokach: prawdopodobnie złożymy pozew
Polska
Zbigniew Bogucki
Będzie ruch prezydenta. Zapowiedź z pałacu
Polska
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
imageTitle
Marciniak na liście sędziów mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paralotniarz spadł na ziemię. Poszkodowany trafił do szpitala
Lubuskie
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
BIZNES
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Świat
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
"Zacznijmy od nieścisłości, a właściwie nieprawdy". Były prezes TK o słowach z pałacu
RELACJA
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Uciekł i nie dał się dogonić. Reprezentant gospodarzy górą w Kraju Basków
EUROSPORT
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska

