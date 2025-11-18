Logo strona główna
Polska

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

tusk
Tusk: intensywna praca służb i policji pozwoliła ustalić osoby odpowiedziane za akty dywersji
Źródło: TVN24
Dwie osoby z obywatelstwem ukraińskim stoją za ostatnimi aktami dywersji na kolei - powiedział we wtorek premier Donald Tusk w Sejmie. Przekazał, że sprawcy "od dłuższego czasu" współpracowali z rosyjskimi służbami.

Jak przekazał premier Tusk, z ustaleń służb wynika, że za aktami dywersji stało "dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami". Dodał, że "ustalone są ich tożsamości", ale nie poda ich w tym momencie, ponieważ "prowadzone są kolejne operacje".

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

Premier o aktach dywersji na kolei. Podejrzani "opuścili teren Polski"

- Podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego lub drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie to możliwe i operacje zostaną jeszcze dzisiaj zakończone - zaznaczył.

Premier podał dalsze szczegóły o podejrzanych. Jeden z nich to skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy, a drugi to mieszkaniec Donbasu we wschodniej Ukrainie. Obaj przedostali się do Polski z Białorusi jesienią tego roku.

- Osoby te po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc jeszcze nie były one zidentyfikowane przez służby. Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki - przekazał Tusk.

Tusk: zabezpieczono materiał wybuchowy, który nie zdetonował

- Akty dywersji przebiegały w odstępach czasowych. Pierwszy polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała prawdopodobnie doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowany w obrębie torowiska telefon komórkowy z powerbankiem - przekazał posłom premier. Dodał, że próba ta "okazała się na szczęście zupełnie nieskuteczna".

Do drugiego zdarzenia doszło 15 listopada o godz. 20.58. Zarejestrowała je kamera monitoringu.

- Ładunek wybuchowy typu wojskowego C4 został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował - powiedział szef rządu.

Podał, że ładunek ten eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa - Puławy, "nie doprowadzając do jego wykolejenia, a jedynie do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu". - Maszynista nawet nie odnotował tego zdarzenia, przejeżdżając przez to miejsce - uzupełnił premier.

Szef rządu udzielił we wtorek Sejmowi informacji dotyczących zdarzeń z soboty i niedzieli na linii kolejowej z Warszawy do Lublina. We wtorek rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

Donald Tusk Rząd Kolej Sejm Polskie Koleje Państwowe
