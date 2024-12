Premier: To epokowy moment. Pytanie, czy prezydent tego nie zawetuje

Tłumaczył, że nikt nie zamierza zabierać prawa do azylu, ale "prawo zwracania się o azyl jest dzisiaj wykorzystywane przede wszystkim na granicy z Białorusią przez wrogów państwa polskiego". - Kiedy zaproponowałem, żeby czasowo na określonym terytorium zawiesić przyjmowanie aplikacji o azyl, zrobił się straszny szum, ale okazało się po kilkunastu dniach, że ten projekt nie tylko jest absolutnie akceptowany przez ludzi w Polsce (...), ale także w Europie przyjęto to nie tylko z zadowoleniem, ale też z nastawieniem, że państwa chętnie by to naśladowały - mówił Tusk.