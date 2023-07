Premier Morawiecki: ambasador Rosji zostanie wezwany do MSZ

Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ - przekazał premier Mateusz Morawiecki. "Prawda historyczna nie podlega dyskusji" - dodał szef rządu we wpisie w internecie.

- Jest właśnie tak: zachodnie terytorium obecnej Polski to podarunek Stalina dla Polaków. Czy nasi przyjaciele w Warszawie o tym zapomnieli? My przypomnimy - powiedział Putin. W piątek wieczorem premier Morawiecki we wpisie na Twitterze podkreślił, że "Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków". "Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ" - napisał szef rządu.