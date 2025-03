Rozporządzenie "jeszcze dziś wieczorem". Zapowiedź Tuska

"Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tak jak zapowiadałem - bez chwili zwłoki" - przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej w środę ustawę dotyczącą ograniczenia prawa do azylu podpisał prezydent Andrzej Duda.

Co zakłada ustawa

Zastrzeżenia do ustawy

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek ocenił, że ustawa dotycząca ograniczenia prawa do azylu jest "niezgodna z Konstytucją i ze standardami międzynarodowymi wiążącymi Polskę". - Dałem temu wyraz w opiniach prawnych, które przedstawiłem Sejmowi, Senatowi i również panu prezydentowi. Uważam, że ta ustawa nie powinna wejść w życie w takim kształcie, ponieważ ona budzi liczne zastrzeżenia konstytucyjne - mówił.

Przeciwko ustawie wypowiadają się też organizacje pozarządowe. - Ustawa jest absolutnie niezgodna z przepisami konstytucji i to zarówno tymi dotyczącymi prawa do ochrony międzynarodowej, jak i tymi, które dotyczą zasad ograniczania praw i wolności konstytucyjnych w ogóle - ocenił prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Sośniak. Organizacja napisała na swojej stronie, że ustawa jest niezgodna z art. 56 ust. 2 konstytucji (brzmi on: "cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi") oraz niezgodna z art. 31 ust. 3 konstytucji, według którego ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy są konieczne dla ochrony takich wartości, jak bezpieczeństwo czy porządek publiczny. Zdaniem organizacji ustawa jest też niezgodna z prawem unijnym, bowiem żadne unijne przepisy nie przewidują możliwości zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz niezgodna z prawem międzynarodowym, jak Konwencja genewska.