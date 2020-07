Kierownictwo PiS obradowało przy Nowogrodzkiej. Tematem planowane zmiany w rządzie

"W tej chwili Solidarną Polskę, Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna"

Minister środowiska, polityk Solidarnej Polski Michał Woś stwierdził w piątek w TVN24, że propozycja PiS dotycząca rekonstrukcji rządu nie spotkała się z uznaniem także Solidarnej Polski. - Nie planujemy zmiany liczby resortów. Zachęcamy do rozmów o programie - oświadczył Woś.

W piątek na konferencji prasowej lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że "nie ma nic przeciwko rozmowom na temat rekonstrukcji rządu". - W tej chwili Solidarną Polskę, Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna, która zakłada między innymi, że każdy ze współkoalicjantów kieruje dwoma resortami. Na razie ta umowa się nie zmieniła - mówił. Jak dodał, "można oczywiście brać uwagę, że dojdzie do zmiany umowy koalicyjnej". - Dopiero wtedy, kiedy ta umowa by się zmieniła i wiązałaby się ze zgodą wszystkich zainteresowanych stron na nową formułę rządu, to moglibyśmy mówić o nowej sytuacji - zaznaczył Ziobro.