Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prawdą jest to, co ma milion serduszek, a nie coś, co ma sto". Jak się bronić

Tak jest
Dr Piasecka: o tym, że Rosja stosuje dezinformację jako element wojny hybrydowej powiedziano nam już 11 lat temu
Źródło: TVN24
Z dezinformacją jest jak z kłamstwem. Nie da się z nim wygrać. Można nią w jakiś sposób zarządzać - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz. Przypomniał, że "jedną z cech doktryny Gierasimowa jest tak zwane ramowanie", czyli wzbudzanie konfliktu społecznego. Z kolei szefowa Centrum Badań nad Terroryzmem dr Paulina Piasecka przywołała rosyjską doktrynę sprzed lat.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podczas debaty zorganizowanej w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego zaapelował do zebranych, by nie dawali się nabrać na rosyjską dezinformację.

W programie "Tak jest" w TVN24 dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem dr Paulina Piasecka przypomniała o rosyjskiej doktrynie militarnej z 2014 roku.

- Wprost jest w niej napisane, że elementem współczesnego konfliktu zbrojnego jest między innymi oddziaływanie na przeciwnika w przestrzeni informacyjnej, w globalnej cyberprzestrzeni i w postaci terytorialnej, więc nie musimy się tego domyślać, bo powiedziano nam to 11 lat temu - podkreśliła.

Dr Paulina Piasecka i Michał Fedorowicz w programie "Tak jest" w TVN24
Dr Paulina Piasecka i Michał Fedorowicz w programie "Tak jest" w TVN24
Źródło: TVN24

- Z dezinformacją jest jak z kłamstwem. Nie da się z nim wygrać. Można nią w jakiś sposób zarządzać, natomiast jest obecna od zawsze w mediach społecznościowych - komentował przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz.

- Dzisiaj widzimy, że istnieje bardzo agresywny atak na polskie media społecznościowe i to nie jest coś, co możemy zidentyfikować jako atak z zewnątrz. Większość wpisów i kont, które podają te treści, dalej pochodzi z naszego kraju i jest publikowana i udostępniana przez obywateli mieszkających w Polsce, którzy na podstawie alternatywnych źródeł informacji budują własne przekazy - podkreślił.

Michał Fedorowicz przypomniał, że "jedną z cech dezinformacji doktryny Gierasimowa jest tak zwane ramowanie". - Nie chodzi o to, czy jedna, czy druga stacja ma rację, ale chodzi o to, żeby następował konflikt społeczny, gdzie walczymy ze sobą, nie ufamy sobie i kłócimy się o wszystko - wyjaśnił.

"Mamy rozgrzany kociołek"

Przewodniczący Res Futura zastanawiał się, czy nie należy o dezinformacji rozmawiać jako "o terroryzmie informacyjnym". - Tutaj jest redakcja, sprawdzanie źródeł i wszystko to, co tworzy dziennikarstwo. W logice mediów społecznościowych prawdą dla maszyny czy algorytmu jest emocja, więc prawdą jest to, co ma milion serduszek, a nie coś, co ma sto serduszek - opisywał.

- Z tej perspektywy boty wyklikują pewne rodzaje narracji, ale później te narracje algorytm pcha wyżej. Wtedy te narracje pojawiają się na naszych telefon i zastanawiamy się, kto ma rację - wskazał.

- Najczęściej jest narracja, że rząd ukrywa prawdę i w tej sytuacji mamy rozgrzany kociołek, w którym nikt nie ufa nikomu, nikt nie ufa na pewno mediom i nikt nie ufa instytucjom rządowym i łatwiej nami manipulować - zwrócił uwagę Michał Fedorowicz.

Klatka kluczowa-43294
Fedorowicz: mamy rozgrzany kociołek, w którym nikt nie ufa nikomu
Źródło: TVN24

"Zacząć od siebie"

- Nie da się zarządzać dezinformacją, bo nie jesteśmy w stanie zarządzać aktorem, który dezinformuje. Jedyne, co możemy zrobić, to trochę jak w motywacyjnych hasłach: "nie jesteś w stanie wpłynąć na to, co cię spotyka, ale możesz zarządzić swoją reakcją na to, co cię spotyka" - powiedziała dr Paulina Piasecka.

Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem podkreśliła, że "musimy zacząć od siebie", od "autorefleksji i wniknięcia w to, na ile ja jestem częścią problemu, a na ile jestem częścią rozwiązania".

- Oddzielne zadania w tej kwestii będą mieli politycy, żeby nie wykorzystywać dezinformacyjnych narracji promowanych przez inne państwa do rozgrywania chwilowych interesów politycznych wbrew interesowi narodowemu. Oddzielne zadania będą posiadały media, które mają olbrzymią moc wpływania na narracje publiczne i w związku z tym, jakie słowa dobiorą – dodała.

Klatka kluczowa-43279
Dr Piasecka: możesz zarządzić swoją reakcją na to, co cię spotyka
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "Dezinformacja jest jak kłamstwo. Nie da się z nią wygrać"
Paulina Piasecka, Michał Fedorowicz

"Dezinformacja jest jak kłamstwo. Nie da się z nią wygrać"

Paulina Piasecka, Michał Fedorowicz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
RosjaDezinformacjaTak jest
Czytaj także:
imageTitle
11 turniejów, 11 różnych zwycięzców. Mistrz świata króluje w Rijadzie
EUROSPORT
GettyImages-2236079003
Rosyjski statek przegoniony przez Amerykanów
Świat
Giżycko
Rząd szykuje opłatę dla turystów. "Na razie bawimy się w detektywów"
BIZNES
Awaria na drugiej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa w metrze. Musieli zamknąć pięć stacji
WARSZAWA
Interwencja straży pożarnej w związku z zadymieniem w samolocie
Załoga gasiła telefon pasażera. Samolot musiał zawrócić
WARSZAWA
Zima, śnieg, lustro drogowe
Kolejne fale śnieżyc. Obejmą nowe regiony
METEO
KADR NA KINO
Honorowy Oscar, powrót legendarnego albumu i festiwal
KADR NA KINO
problemy psychiczne nadwrazliwosc splatanie zagubienie shutterstock_1150971305
Codziennie przechodzą "zawał" serca. "To poważna choroba"
Zdrowie
Rak jądra dotyka najczęściej młodych mężczyzn. Wcześnie wykryty dobrze rokuje
Nie było bólu i obrzęku. O chorobie dowiedział się dzięki bieliźnie
Zuzanna Kuffel
Szczecinek. Podczas zatrzymania padły strzały
Podczas zatrzymania padły strzały. 38-latek w rękach policji
Szczecin
imageTitle
"Dobra wiadomość". Zmiana w bramce Barcelony
EUROSPORT
Przemawiający do niemal pustej sali minister Krasoń
Ważne projekty i pusty Sejm. "Będziemy pamiętać, kto nas wspierał"
Polska
W Lesku autokar zawisł nad rowem
Autokar wpadł w poślizg i zawisł nad rowem
Rzeszów
imageTitle
W nich nadzieja Polaków. Prognozy ekspertów przed sezonem skoków
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
"Plan pokojowy" dla Ukrainy. To wiadomo do tej pory
Świat
imageTitle
Deszcz mu niestraszny. Norris znów pokazał rywalom plecy
EUROSPORT
lesko
"Od 35 lat nie było tu takiego śniegu"
METEO
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Dwie ciężarówki i laweta zderzyły się na A2. Ogromne utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Nie wpuścili rosyjskich turystów. "Zasada wzajemności"
BIZNES
imageTitle
Zachwyty nad polskim talentem. "Jest jak plastelina"
EUROSPORT
Śnieg w Dębicy (Podkarpackie)
Śnieg w Polsce. Tak wygląda na waszych zdjęciach
Polska
Betssy Chavez
Międzynarodowy nakaz aresztowania byłej premier
Świat
Pożar kontenerowca w Los Angeles
Pożar i eksplozja w Los Angeles
Świat
Spotkanie Donalda Trumpa z burmistrzem elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim w Białym Domu
Miał być "najgorszym koszmarem Trumpa". Zaskakujący zwrot akcji
Świat
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Wyglądają niepozornie, drenują środowisko. Koszty centrów danych
Natalia Szostak
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Spłonął słynny wieżowiec. Dwóch 18-latków zatrzymanych
Świat
imageTitle
Prowizorka w Lillehammer. Markery poszły w ruch
EUROSPORT
imageTitle
Worek goli i fotel lidera. Olympique Marsylia potwierdza aspiracje
EUROSPORT
shutterstock_2211090637
Zaczynają karierę i mają dość. "To nie ma nic wspólnego z lenistwem"
Aleksandra Koszowska
Donald Trump
"To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski". Pięć zasadniczych błędów
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica