Dr Piasecka: o tym, że Rosja stosuje dezinformację jako element wojny hybrydowej powiedziano nam już 11 lat temu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podczas debaty zorganizowanej w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego zaapelował do zebranych, by nie dawali się nabrać na rosyjską dezinformację.

W programie "Tak jest" w TVN24 dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem dr Paulina Piasecka przypomniała o rosyjskiej doktrynie militarnej z 2014 roku.

- Wprost jest w niej napisane, że elementem współczesnego konfliktu zbrojnego jest między innymi oddziaływanie na przeciwnika w przestrzeni informacyjnej, w globalnej cyberprzestrzeni i w postaci terytorialnej, więc nie musimy się tego domyślać, bo powiedziano nam to 11 lat temu - podkreśliła.

Dr Paulina Piasecka i Michał Fedorowicz w programie "Tak jest" w TVN24 Źródło: TVN24

- Z dezinformacją jest jak z kłamstwem. Nie da się z nim wygrać. Można nią w jakiś sposób zarządzać, natomiast jest obecna od zawsze w mediach społecznościowych - komentował przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz.

- Dzisiaj widzimy, że istnieje bardzo agresywny atak na polskie media społecznościowe i to nie jest coś, co możemy zidentyfikować jako atak z zewnątrz. Większość wpisów i kont, które podają te treści, dalej pochodzi z naszego kraju i jest publikowana i udostępniana przez obywateli mieszkających w Polsce, którzy na podstawie alternatywnych źródeł informacji budują własne przekazy - podkreślił.

Michał Fedorowicz przypomniał, że "jedną z cech dezinformacji doktryny Gierasimowa jest tak zwane ramowanie". - Nie chodzi o to, czy jedna, czy druga stacja ma rację, ale chodzi o to, żeby następował konflikt społeczny, gdzie walczymy ze sobą, nie ufamy sobie i kłócimy się o wszystko - wyjaśnił.

"Mamy rozgrzany kociołek"

Przewodniczący Res Futura zastanawiał się, czy nie należy o dezinformacji rozmawiać jako "o terroryzmie informacyjnym". - Tutaj jest redakcja, sprawdzanie źródeł i wszystko to, co tworzy dziennikarstwo. W logice mediów społecznościowych prawdą dla maszyny czy algorytmu jest emocja, więc prawdą jest to, co ma milion serduszek, a nie coś, co ma sto serduszek - opisywał.

- Z tej perspektywy boty wyklikują pewne rodzaje narracji, ale później te narracje algorytm pcha wyżej. Wtedy te narracje pojawiają się na naszych telefon i zastanawiamy się, kto ma rację - wskazał.

- Najczęściej jest narracja, że rząd ukrywa prawdę i w tej sytuacji mamy rozgrzany kociołek, w którym nikt nie ufa nikomu, nikt nie ufa na pewno mediom i nikt nie ufa instytucjom rządowym i łatwiej nami manipulować - zwrócił uwagę Michał Fedorowicz.

Fedorowicz: mamy rozgrzany kociołek, w którym nikt nie ufa nikomu Źródło: TVN24

"Zacząć od siebie"

- Nie da się zarządzać dezinformacją, bo nie jesteśmy w stanie zarządzać aktorem, który dezinformuje. Jedyne, co możemy zrobić, to trochę jak w motywacyjnych hasłach: "nie jesteś w stanie wpłynąć na to, co cię spotyka, ale możesz zarządzić swoją reakcją na to, co cię spotyka" - powiedziała dr Paulina Piasecka.

Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem podkreśliła, że "musimy zacząć od siebie", od "autorefleksji i wniknięcia w to, na ile ja jestem częścią problemu, a na ile jestem częścią rozwiązania".

- Oddzielne zadania w tej kwestii będą mieli politycy, żeby nie wykorzystywać dezinformacyjnych narracji promowanych przez inne państwa do rozgrywania chwilowych interesów politycznych wbrew interesowi narodowemu. Oddzielne zadania będą posiadały media, które mają olbrzymią moc wpływania na narracje publiczne i w związku z tym, jakie słowa dobiorą – dodała.

Dr Piasecka: możesz zarządzić swoją reakcją na to, co cię spotyka Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: "Dezinformacja jest jak kłamstwo. Nie da się z nią wygrać"